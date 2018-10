Maltempo Calabria | frana killer a Crotone | “Un terribile incidente che deve far

Maltempo Calabria - frana a Crotone : geologo : l’Italia “al primo posto in Europa per numero di crolli” : L’area di “Crotone è particolarmente sensibile ed il terreno è abbastanza soggetto a frane” ma non è “l’unica area a rischio del Paese” dato che “in questo momento, in tutt’Italia sono censite, sono presenti 600mila frane mentre in tutta Europa, compresa l’Italia, se ne contano ora 750mila“, e di conseguenza il nostro Paese è “al primo posto in Europa per numero di frane“: ...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : morto “imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello” : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Anche il mondo del vino subisce, con la tragedia di Isola Capo Rizzuto, la grave perdita di un imprenditore illuminato creatore di un’azienda-modello, la Marrelli Wines, che tra ...

Maltempo in Calabria - frana killer a Crotone : tra le vittime anche l’editore di EsperiaTV : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. “Il presidente, il direttore responsabile, i componenti tutti di I&C si uniscono al cordoglio per la tragica scomparsa dell’editore di EsperiaTV Massimo Marrelli, ...

Maltempo Calabria - 4 morti per frana a Crotone : l’imprenditore Marrelli attivo nel settore della sanità e dell’agricoltura : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014, e dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente ...

Maltempo Calabria - frana a Crotone : la procura apre un’inchiesta : La procura della Repubblica di Crotone ha aperto un’inchiesta in riferimento alla frana che ad Isola Capo Rizzuto ha travolto e ucciso 4 persone (il noto imprenditore della sanità Massimo Marrelli, gli operai Santo Bruno, 53 anni di Isola Capo Rizzuto, Luigi Ennio Colacino, 45 anni di Cutro, Mario Cristofaro, 49 anni di Crotone) mentre si stavano realizzando dei lavori per riparare una condotta fognaria nei pressi di ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel Novarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Maltempo - situazione drammatica a Reggio Calabria per la pioggia portata dallo scirocco : auto sommerse - attivato il COC [FOTO] : 1/9 ...

Maltempo Calabria - tragedia a Crotone : frana nella notte - 4 morti : Forte ondata di Maltempo nella notte in Calabria: 4 persone sono morte nel Crotonese a causa di una frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza ad una condotta fognaria danneggiata dalle avverse condizioni meteo. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, 59 anni, titolare dell’omonimo gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie nel Crotonese. Hanno perso la vita anche: Santo Bruno, 53enne di Isola Capo Rizzuto, Luigi ...

Maltempo Calabria : riunita la struttura operativa sui contributi per danni : “La struttura operativa della Regione, coordinata dalla Dirigenza Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, ha tenuto una riunione finalizzata alla definizione della modulistica e delle norme tecniche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi alle attivita’ economiche e produttive a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori regionali negli ultimi tre ...

Maltempo Calabria : strada chiusa a Rossano - disposti sopralluoghi : Il Presidente della Giunta Regionale della Calabria Mario Oliverio, appresa la notizia della chiusura al transito della importante via di accesso al Centro Storico di Rossano in conseguenza di una frana che ha coinvolto una galleria paramassi di competenza comunale, in considerazione del grave disagio arrecato alla popolazione, ha disposto un immediato sopralluogo dei tecnici regionali al fine di valutare i più opportuni ed immediati interventi ...

Maltempo Calabria : esondazione della diga e del fiume Angitola - urgono “interventi urgenti” : Il presidente della terza Commissione consiliare del Consiglio regionale della Calabria, Michele Mirabello, ha depositato un ordine del giorno per chiedere “interventi urgenti a seguito degli eventi alluvionali avvenuti fra il 4 e 5 ottobre 2018 a causa della esondazione della diga e del fiume Angitola“. “L’esondazione della diga dell’Angitola e dell’omonimo fiume nei tratti di competenza dei comuni di ...

Maltempo - Codacons : in Calabria - quando piove - “l’ombrello si deve tenere aperto anche in autobus” : “L’associazione chiede risarcimenti per tutti i passeggeri. In Calabria, quando piove, l’ombrello si deve tenere aperto anche in autobus. Oramai la pioggia, all’interno dei mezzi di trasporto delle Ferrovie della Calabria, è una costante. Siamo costernati per le segnalazioni che riceviamo da parte di pendolari costretti a viaggiare su dei mezzi in cui piove dentro – afferma Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons. Le immagini ...

Maltempo Calabria : cade un vecchio pino nella piazza centrale di Crotone : Il centro di Crotone perde uno dei suoi simboli a causa del Maltempo: è caduto, infatti, il maestoso pino marittimo che svettava in piazza Pitagora. La caduta non ha provocato feriti. L’albero, piantato nell’aiuola che si trova al centro della piazza, era lì da oltre 70 anni. La pioggia abbondante, caduta per tutta la giornata, potrebbe avere ammorbidito il terreno e le radici poco profonde non hanno retto il peso dell’albero ...

Maltempo Calabria : ripresa la circolazione ferroviaria della linea Jonica : E’ ripresa alle 18.00 la circolazione ferroviaria sulla linea Jonica, sospesa alle 14.45 fra Crotone e San Leonardo di Cutro per l’allagamento di 400 metri di binari nella stazione di San Leonardo di Cutro, causato dal Maltempo che ha interessato la zona. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Catanzaro Lido e Crotone e, con tre operatori, ha fornito assistenza alle persone. Coinvolti due ...