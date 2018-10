Maltempo | all’isola d’Elba crolla il pontile di Vigneria

meteoweb.eu

(Di domenica 28 ottobre 2018) Giornata di fortein tutta Italia, che sta causando danni e disagi su gran parte della Penisola. Lo storicoindustriale dellaa Rio Marina (Livorno), all’Isola d’Elba, èto nella notte per il mare mosso causato dal forte. La struttura, in abbandono dagli anni Ottanta, era la parte a mare dell’organizzazione mineraria della località dell’Isola d’Elba. Sul, all’epoca, era attivo un nastro trasportatore che trasferiva sulle navi il materiale ferroso estratto dalle cave a cielo aperto della Valle del Giove. Dopo la chiusura degli impianti ilè andato in disuso. Soltanto ieri, sulle pagine locali de Il Tirreno, si sottolineava lo stato di grave carenza di manutenzione della struttura e il rischio di crollo a causa delle forti mareggiate attese. Ilera già collassato nel 1966 a causa di un ...