Maltempo | allerta rossa in Friuli | Liguria e Veneto Peggiora al Centro-Sud | scuole

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Liguria : picchi di quasi 350 mm in 24 ore - domani 29 ottobre scuole chiuse : L’ondata di Maltempo che interessa da oltre 24 ore la Liguria non abbandona la regione: domani su gran parte del territorio scatta l’Allerta Meteo codice rosso, il massimo livello di Allerta. A Genova, come negli altri comuni della Liguria, allo scattare dell’Allerta rossa, le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse. Nei territori dove vige l’Allerta arancione, spetta ai sindaci la decisione di tenere aperte o chiuse ...

Maltempo - allerta rossa in Friuli e Veneto. Peggiora al Centro-Sud : scuole chiuse in molti comuni. Attesi nubifragi a Roma : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Allerta Meteo : caos Maltempo - rinviata una partita di Serie D : A seguito della decisione della Protezione Civile e dell’ordinanza del sindaco di Messina, si comunica che la partita Messina-Castrovillari in programma alle 14.30 allo stadio Franco Scoglio è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni Meteorologiche che stanno interessando l’intera area dello Stretto. I tifosi che aveva acquistato il tagliando d’ingresso in prevendita possono recarsi – entro mercoledì – presso i ...

Maltempo : allerta nubifragi in Veneto e Friuli | Roma sarà colpita - domani rischi in Liguria : Un'ondata di Maltempo sta investendo gran parte della Penisola. Piogge intense e strade chiuse in Veneto e Lombardia, allagamenti in varie zone della Liguria, alberi caduti a Roma. Lunedì peggiora soprattutto in Liguria, dove è stata diramata l'allerta rossa

Allarme Maltempo in tutta Italia - situazione critica in Veneto e Friuli. In Liguria allerta rossa per la pioggia : Allarme maltempo in molte zone d'Italia. Su quasi tutta la Liguria domani, 29 ottobre, ci sarà l'allerta rossa. Scatterà alle 12 e terminerà alle 24. L'unica provincia esclusa dall'allerta rossa è quella di Imperia, dove è stata proclamata arancione dalla mezzanotte alle 14. L'allerta rossa è stata decisa per la quantità di pioggia attesa, ma soprattutto per il livello dei torrenti, che è ...

Maltempo Genova - allerta rossa per domani 29 ottobre : scuole chiuse in tutto il Levante : allerta rossa per il Maltempo domani lunedì 29 ottobre in Liguria, nella zona centrale e Levante: le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche a Genova, dove è gli esperti stanno monitorando la situazione del fiume Polcevera. Nella notte è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con intensificazione dei fenomeni temporaleschi.Continua a leggere

Maltempo - domani scuole chiuse a Roma?/ Ultime notizie - allerta meteo : "se peggiora - ordinanza nel Lazio" : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: rischio per domani dato il forte Maltempo. 'Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione': le Ultime notizie.

Maltempo Trentino : da domani fenomeni in aumento - allerta “rossa” : Oggi breve tregua dal Maltempo in Trentino: i fenomeni, però, sempre le previsioni di Meteo Trentino, dovrebbero tornare ad intensificarsi dalla mattina di domani. La Protezione Civile ha diramato una “allerta Elevata (Rossa)“, in previsione di una nuova ondata di precipitazioni. Dall’inizio della fase di Maltempo sono cadute rilevanti quantità di pioggia, con livelli che vanno dai 70-90 mm nella valle dell’Adige ai 200 ...

Allerta meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il Maltempo. Oggi nuovo allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Maltempo Liguria : frane - allagamenti e alberi caduti/ Ultime notizie - allerta arancio : Genoa-Udinese si gioca? : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Allerta Meteo - è emergenza in tutt’Italia : scirocco devastante provoca Maltempo furioso - il “Monsone” è arrivato e Lunedì 29 Ottobre sarà peggio di un Uragano. MAPPE spaventose : 1/25 ...

Maltempo - Lazio-Inter a rischio rinvio : i dettagli sull’allerta meteo a Roma : Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio a causa delle violente piogge che si stanno abbattendo su Roma nelle ultime ore Maltempo, Lazio-Inter a rischio rinvio. La pioggia battente che ha investito Roma da diverse ore, sta causando diversi disagi nella capitale e sta ponendo dei dubbi sulla disputa della gara di domani all’Olimpico. Le condizioni di gioco potrebbero essere pessime ed inoltre anche la vendita dei biglietti va ...

Maltempo : allerta rossa su Veneto e Friuli - tromba d'aria a Genova - : Continua l'ondata di precipitazioni e forti venti che sta colpendo l'Italia e, nella notte, è arrivata anche al Sud. Nel capoluogo ligure venti fino 90 km/h hanno fatto crollare rami e cartelli ...