Maltempo | allerta meteo massima a Verona | il fiume Adige è già altissimo | incubo

Allerta Maltempo 29 ottobre - scuole chiuse in diverse città tra cui Roma e Genova : Il maltempo è arrivato e in Italia scoppia il caos. Le previsioni meteo di queste ore rivelano che lunedì 29 ottobre sara' una giornata a dir poco negativa dal punto di vista meteorologico e in molte citta' italiane le scuole resteranno chiuse. Questo pomeriggio, infatti, sono arrivati dei comunicati ufficiali da parte dei sindaci, tra cui quello di Roma, Virginia Raggi, che ha predisposto la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado ...

Maltempo : nubifragi - allerta rossa su Veneto e Friuli e Liguria. Alberi caduti a Roma : allerta della Protezione civile per un'ondata di Maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche, che lunedì raggiungerà l'apice. allerta rossa per rischio idrogeologico sui bacini del Piave in Veneto e ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria e altre 4 regioni/ Ultime notizie : domani nubifragi e venti di tempesta : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore

Maltempo : allerta meteo da Nord a Sud. Scuole chiuse a Genova e Roma : Lunedì sarà il giorno peggiore con piogge, temporali e venti forti. Il governatore del Veneto Zaia chiede l'intervento della Protezione Civile: 'E' la stessa situazione del Polesine, nel 66 -

Maltempo : allerta rossa in 5 regioni : 21.08 Cinque regioni in allerta rossa - Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia e tutta Italia interessata da burrasche di vento. E' lo scenario meteo previsto per le prossime ore, con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso una nuova allerta meteo,che integra ed estende quella diffusa ieri. L'avviso prevede temporali localmente anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e vento su ...

Allerta meteo : scuole chiuse domani 29 ottobre 2018 in tante citta' causa Maltempo - ELENCO : Fortissima ondata di maltempo domani, in arrivo venti tempestosi e nubifragi. Numerose scuole chiuse in Italia. Allerta meteo e scuole chiuse / Il maltempo è pronto ad entrare nel vivo dopo...

Maltempo - domani 29 ottobre scuole chiuse a Roma - Genova e Venezia per l'allerta meteo | : A causa delle abbondanti piogge previste lunedì 29 ottobre gli studenti resteranno a casa nella Capitale, in cinque province del Veneto compreso il capoluogo, in Liguria e in Toscana nel Grossetano

Maltempo - cinquanta interventi. Scuole aperte - permane l'allerta : La prevista ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Umbria ha causato i primi danni. Una cinquantina, tra la notte di sabato 27 ottobre e la prima mattinata di domenica 28 ottobre , gli interventi ...

Maltempo - allerta a Roma : domani scuole chiuse - la Raggi rimane in città per coordinare gli interventi : “Ho annullato il mio viaggio in Argentina, dove da oggi avrei dovuto partecipare all’U20, il summit sul clima delle capitali dei principali paesi del mondo. Ho ritenuto doveroso, vista l’allerta, restare in città per coordinare gli interventi ed essere vicina ai cittadini che dovessero vivere disagi e difficoltà”. Lo scrive su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi, in un post in cui, facendo il punto ...

Allerta meteo per Maltempo - domani scuole chiuse in diverse regioni - : A causa delle abbondanti piogge previste gli studenti resteranno a casa a Roma, in cinque province del Veneto compresa Venezia, a Genova e in Liguria e in Toscana nel Grossetano

