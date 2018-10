Maltempo | allagamenti in Calabria | “uscite solo se necessario”

Maltempo : in Veneto 16 mila volontari mobilitati - 70 interventi dei Vigili del Fuoco per smottamenti e allagamenti : Sono quasi 16 mila i volontari mobilitati dalla Protezione civile del Veneto che, con l’Unita’ di crisi istituita dal presidente Luca Zaia e coordinata dall’Assessore all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, sta affrontando l’emergenza Maltempo nella regione. In provincia di Belluno sono attivi oltre 250 volontari, mentre sono stati messi in preallerta gruppi di tutto il Veneto, in particolare le unità formate per ...

RISCHIO SCUOLE CHIUSE A ROMA : ALLARME Maltempo/ Ultime notizie : allagamenti e disagi in tutta la città : SCUOLE CHIUSE a ROMA e nel Lazio: RISCHIO per domani dato il forte MALTEMPO. "Se peggiora, l'ordinanza scatta in Regione": le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 17:23:00 GMT)

Maltempo al Nord - allarme nubifragi : frane e allagamenti - strade interrotte - Rischi anche per Roma e Liguria : Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Messina : allagamenti e alberi caduti - isolati abitanti in contrada di San Saba : Forte Maltempo con vento e pioggia battente dalla notte a Messina: si registrano allagamenti di strade, smottamenti e la caduta di alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha spiegato che “la situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimita’ dei torrenti ma niente di preoccupante”. Sul Viale Regina Margherita ...

Maltempo Liguria : frane - allagamenti e alberi caduti/ Ultime notizie - allerta arancio : Genoa-Udinese si gioca? : Maltempo Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, allerta arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:53:00 GMT)

Maltempo - allagamenti nel Cosentino e nel Crotonese : viabilità ko : Ancora allagamenti e disagi, danni e persone a rischio. La Calabria sembra vivere in una condizione di pericolo continuo, dopo l’ennesima ondata di Maltempo che nelle ultime ore ha creato conseguenze soprattutto nelle province di Cosenza e Crotone, e in alcune zone del Catanzarese, dove la maggior parte delle scuole ha sospeso le lezioni. Su tutta la fascia ionica, d’altronde, era stata segnalata allerta arancione, appena un gradino ...

Maltempo Calabria - piogge torrenziali e allagamenti a Crotone : “Non uscite di casa - salite ai piani alti” [VIDEO] : La fase di Maltempo che ha colpito nelle scorse ore la Calabria sta creando danni e disagi anche a Crotone: si segnalano allagamenti e conseguenze sulla viabilità. “Al fine di agevolare il lavoro di Protezione Civile che si sta effettuando a cura degli uomini del Centro Operativo Comunale si invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti“: è l’appello dell’Amministrazione comunale. “Si invita la ...

Maltempo Calabria : piogge e allagamenti nel Cosentino - Vigili del Fuoco al lavoro : Le intense precipitazioni che hanno interessato nelle scorse ore soprattutto la fascia ionica cosentina in Calabria, per la quale ieri era stata diffusa l’allerta meteo codice “rosso“, sta provocando disagi nel Comune di Corigliano–Rossano: allagate le località Toscano e Vespucci. Numerose le richieste di soccorso ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti per soccorrere invalidi o anziani, impossibilitati a lasciare le ...

Maltempo Puglia : nubifragi e allagamenti - “alto rischio idrogeologico” nella regione : Coldiretti Puglia segnala un “alto rischio idrogeologico” nella regione per il Maltempo che l’ha colpita nelle ultime 36 ore con nubifragi e allagamenti, soprattutto in provincia di Taranto, già colpita da diversi eventi violenti, e di Lecce. “Un fiume d’acqua ha invaso città e campagne come avviene regolarmente ormai ad ogni episodio temporalesco e il bilancio delle ripetute ondate di Maltempo è aggravato dalla ...

Maltempo Pescara : superati i 200 mm - allagamenti e disagi. Domani scuole chiuse : Continua a piovere in Abruzzo, superati i 200 mm a Pescara. Domani chiuse le scuole! Il vortice di bassa pressione formatosi nel mar Tirreno sta causando notevoli disagi lungo i versanti orientali...

Allerta meteo Basilicata : Maltempo e piogge - allagamenti nel Materano : La Protezione civile della Basilicata ha confermato anche per la giornata di domani, sino alla mezzanotte, l’Allerta arancione su quasi tutta la regione per rischio idrogeologico per temporali. Le previsioni per la regione riguardano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporali, sui settori meridionali della Basilicata, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere ...

Maltempo a Roma - temporale e grandine : allagamenti e rallentamenti in tangenziale : Nubifragio e grandine ieri sera a Roma. La pioggia intensa ha causato allagamenti e disagi in tutta la città, accompagnata anche dal forte vento e dalla grandine che si è depositata...