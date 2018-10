L’Uomo del Giorno | Phillip Cocu | bandiera del Barcellona e del Psv

calcioweb.eu

: CAMILLERI RE DEL MONDO!!!!!! ?? Disonorevole @matteosalvinimi se te sei perso un vero uomo che parla al suo popolo p… - rubio_chef : CAMILLERI RE DEL MONDO!!!!!! ?? Disonorevole @matteosalvinimi se te sei perso un vero uomo che parla al suo popolo p… - emergenzavvf : #Firenze #27ott, uomo colto da malore rimane bloccato in casa: intervengono i #vigilidelfuoco, che con l’ausilio de… - AlessiaMorani : #DiMaio il recordman di posti di lavoro persi dall’inizio del suo mandato dice a #Draghi che “avvelena il clima”. L… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018)è nato ad Eindhoven, il 29 ottobre 1970, è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista, tecnico del Fenerbahçe. Dopo aver allenato per una stagione la selezione A-1 del PSV (dal 01/07/2012 al 30/06/2013), il 1º luglio 2013 torna a sedere sulla panchina della prima squadra in sostituzione di Advocaat. Il 27 marzo 2014 viene operato per la rimozione di un tumore alla schiena e a maggio torna ad allenare il PSV concludendo il campionato al 4º posto mentre in Europa League il cammino termina già alla fase ai gironi e in Coppa d’Olanda al terzo turno. Nel 2014-2015 il PSV domina in campionato con un largo distacco dall’Ajax vincendo il titolo il 18 aprile 2015 con tre turni d’anticipo, in Europa League viene eliminato ai sedicesimi dallo Zenit S. Pietroburgo e in Coppa d’Olanda viene eliminato agli ottavi di finale di ...