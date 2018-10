Lumia | Microsoft Research mostra una smart cover con display e-Ink

surface-phone

: RT @WindowsBlogIta: #Microsoft ha svelato finalmente le immagini reali di un prototipo di #smartcover per i Lumia (mai arrivate) https://t.… - _NokiREDPlus : RT @WindowsBlogIta: #Microsoft ha svelato finalmente le immagini reali di un prototipo di #smartcover per i Lumia (mai arrivate) https://t.… - WindowsBlogIta : #Microsoft ha svelato finalmente le immagini reali di un prototipo di #smartcover per i Lumia (mai arrivate)… - HousePc_it : Prodotto in stock Flat flex connettore di ricarica Microsoft Lumia 535 dock audio microfono ( 3,20 € ) : -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Il team di, durante la conferenza UbiComp 2018 che si è tenuta a Singapore, ha svelato al pubblico un progetto alquanto curioso per gliphone targati. Si tratta, in parole povere, di unaa libro che integra undi tipo e-Ink (ossia a bassissimo consumo energetico) che permette di osservare le notifiche, il meteo, i suggerimenti di Cortana, le ultime notizie e i dati sul traffico anche se il contenuto potrebbe cambiare a seconda dell’applicazione che si sta utilizzando. Oltre a questo, il gadget potrebbe essere utilizzato come un sorta di estensione della schermata Glance quando lophone è in stand-by. L’alimentazione (che comunque ricordiamo è davvero molto bassa) è fornita dalla batteria del telefono mentre le informazioni vengono inviate e ricevute mediante la connessione Bluetooth. Il prototipoto a Singapore era ...