ilfoglio

: premessa: sono contento per Kimi Kimi 10 e lode ieri, il punto è che lo è stato una volta in 3 anni, magicamente ci… - Fra_Lu77 : premessa: sono contento per Kimi Kimi 10 e lode ieri, il punto è che lo è stato una volta in 3 anni, magicamente ci… - Nerys__ : Lode a Kimi #Raikkonen, per la partenza e per questa resistenza ad #Hamilton #SkyMotori -

(Di domenica 28 ottobre 2018) "Lasciatemi stare, so perfettamente quello che sto facendo”. Rende molto di più in inglese. “Leave me alone, I know what I’m doing”. Immaginate la faccia dell’ingegnere della Lotus quandogli ha risposto così durante un team radio. Uno di quei momenti nei quali chi guida a 300 all’ora