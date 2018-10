Live Napoli-Roma 0-1 | Gol annullato a Mertens

Napoli Roma in Diretta Live - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Napoli Roma in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match dell’Olimpico AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH 18′ Ci prova Milik dai 25 metri, sinistro potente, Olsen respinge, Insigne è in offside. 14′ GOL DELLA Roma! Under centra dal fondo, Dzeko la sfiora, El […] L'articolo Napoli Roma in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale ...