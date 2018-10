Lite Ilary Blasi-Corona su Totti | Flavia Vento rompe il silenzio

vanityfair

: Ilary Blasi, criticata da un ex concorrente del GF per la lite con Fabrizio Corona - infoitcultura : Ilary Blasi, criticata da un ex concorrente del GF per la lite con Fabrizio Corona - pamy12001 : - FabbricaMagia : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 28 ottobre 2018)a Mykonos (e non su Canale5)a Mykonos (e non su Canale5)a Mykonos (e non su Canale5)«. Che devo dire? Sono passati 13 anni. Fabrizio? Mi stanno simpatici entrambi. Anche Francesco, che ha scritto un bel libro».prova a mettere la parola «fine» allo scontro personale traavvenuto durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, quando la moglie del campione giallorosso si è vendicata per lo scandalo in cui l’aveva cacciata l’ex re dei paparazzi rivelando il presunto tradimento del capitano della Roma con la soubrette televisiva, mentre la conduttrice era incinta del primo figlio e prossima alle nozze. LEGGI ANCHEcontro: «Hai inventato il tradimento quando ero incinta» LEGGI ANCHEe Belén, stretti in un lento come ai vecchi tempi Mentre la...