L' Isola di Pietro | anticipazioni terzo episodio | nuove indagini sulla scomparsa di Vanessa

(Di lunedì 29 ottobre 2018) L'di: la terza puntata in onda il 4 novembre su Canale 5 ha in serbo un nuovo mistero che terra' con il fiato sospeso i telespettatori. Ledella serie Tv con protagonista Gianni Morandi assicurano forti emozioni. Al centro dell'attenzione c'è sempre l'omicidio di Giulia interpretata da Elisabetta Canalis che sembra nascondere molti più lati oscuri di quanto si pensasse. I personaggi che gravitano intorno alla sventurata ragazza non convincono gli inquirenti, che cercano senza sosta il colpevole. Non dimentichiamo poi che Elena nutre forti dubbi su Alessandro, in quanto è convinta che abbia avuto una relazione con Giulia. Nella terza puntata de L'diin programmazione domenica prossima, oltre agli sviluppi sul delitto di Giulia, gli abitanti dell'si troveranno davanti ad un altro fatto inquietante. Una ragazza,, è sparita ...