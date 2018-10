Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 terza puntata : la verità su Vanessa : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018 E anche le Anticipazioni della terza puntata de L’Isola di Pietro 2 sono puntuali. Pietro Sereni (Gianni Morandi) si troverà nuovamente in prima linea per trovare la verità in casi all’apparenza irrisolvibili. Questa volta vorrà fare chiarezza su Vanessa (Beatrice Vendramin), che sembra […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 terza ...

L’Isola DI PIETRO 2 - anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018 : anticipazioni terza puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, in onda domenica 4 novembre 2018 in prima serata su Canale 5: PIETRO (Gianni Morandi) si trova ad essere coinvolto da Fabrizio (Davide Rampello) nella sua crisi familiare: il padre del giovane sembra nascondere qualcosa e chissà che non sia collegato alla scomparsa di Vanessa (Beatrice Vendramin). Diego (Erasmo Genzini) sta cercando la ...

Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2 : la showgirl debutta nella fiction : Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2 debutterà questa sera, domenica 28 ottobre, con il suo nuovo ruolo ma, soprattutto, con la possibilità che la sua Isabella possa essere il possibile interesse amoroso di Pietro. Dopo il grande successo della prima puntata, la fiction torna in onda con delle novità importanti sul caso della morte di Giulia ma anche nuovi dettagli su un nuovo caso tutto da risolvere. QUALE SARA’ IL RUOLO DI ...

Un’altra morte sconvolge L’Isola di Pietro 2 : cosa succederà a Vanessa? Anticipazioni 4 novembre : Un'altra morte sconvolgerà L'Isola di Pietro 2? Sembra proprio che le Anticipazioni delle prossime puntate della fiction, in onda il prossimo 4 novembre, cambieranno ancora le cose per Pietro e gli abitanti di Carloforte. Dopo il caso di Giulia e le indagini che hanno mandato in frantumi la famiglia formata da Elena, Alessandro e Caterina, presto arriverà un altro colpo di scena e in quel caso sarà un'altra famiglia a fare i conti con ...

“L’Isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

L’Isola DI PIETRO 2/ Anticipazioni seconda puntata : Pietro contro Diego e l'arrivo di Isabella : L'isola di Pietro 2, Anticipazioni seconda puntata 28 ottobre: Pietro contro Diego, Elena e Alessandro ai ferri corti. l'arrivo di Isabella cambia tutto.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:21:00 GMT)

L’Isola di Pietro 2 : Lorella Cuccarini parla del suo personaggio : Lorella Cuccarini interpreta Isabella ne L’isola di Pietro 2 Domenica scorsa ha debuttato su Canale5, riscuotendo un buon successo, L’isola di Pietro 2, la fiction con Gianni Morandi, Chiara Baschetti, Alma Noce e Michele Rosiello. Dalla seconda puntata, che andrà in onda domani sera, farà la sua comparsa un nuovo personaggio, quello di Isabella Sulci, interpretato da Lorella Cuccarini. La famosa showgirl torna a recitare a dodici ...

L’Isola di Pietro 2 - cast e profilo dei personaggi : cast e protagonisti de L’Isola di Pietro 2, la fiction di successo di Canale 5 con Gianni Morandi, Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis L’Isola di Pietro è tornata con la seconda stagione. Accanto ai volti storici di Gianni Morandi nel ruolo di Pietro Sereni e Chiara Baschetti in quello della figlia Elena, la serie televisiva italiana diretta da Umberto Carteni si arricchisce di tante new entry e personaggi. Ecco tutti i volti ...

L’Isola di Pietro 2 - Seconda Puntata : la Scomparsa di Vanessa Silas! : Dopo la messa in onda della prima Puntata, prosegue il successo della Seconda serie della fiction Mediaset L’isola di Pietro2. Dopo il ritrovamento del cadavere di Giulia Canale e l’arresto del suo assassino, Pietro Sereni si ritroverà coinvolto negli intrighi e nelle indagini per la Scomparsa di Vanessa Silas. Ha preso il via una nuova stagione della fiction di successo targata Mediaset L’isola di Pietro 2 dopo il tragico evento, la morte di ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2 : ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti il sindaco di Riace Mimmo Lucano, si è aggiudicato la gara degli Ascolti come numero di telespettatori nel prime time del 21 ottobre, ma in termini di share è stato superato da ‘Li’isola di Pietro 2‘ su Canale 5. Precisamente il programma di Rai1 è stato seguito da 3.701.000 (share 14.6%). Buon risultato, sottolinea la Rai, anche sui social dove ...

L’Isola di Pietro 2 : Prima Puntata! : Nei panni del pediatra di Carloforte, Gianni Morandi torna nelle reti Mediaset con la nuova stagione de L’isola di Pietro 2, sei appuntamenti che vedranno il dottor Pietro Sereni cercare di risolvere diversi misteri. Quali nuovi casi dovrà risolvere il pediatra? Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, torna su canale 5 una delle fiction di successo più apprezzata dal pubblico L’isola di Pietro 2. Protagonista tornato sul grande schermo ...

L’Isola di Pietro 2 - Caterina ritorna a vedere? Anticipazioni sul futuro della ragazza : Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Caterina rimarrà cieca a vita? Caterina ritorna a vedere? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci danno nuovamente la conferma che sarà lei una delle protagoniste di questa seconda stagione. Caterina Rovandi (Alma Noce) è stata vittima di un terribile incidente causato da suo padre. Ha iniziato un inseguimento […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Caterina ritorna a vedere? ...

Ascolti tv L’Isola di Pietro 2 - ottimo esordio per Gianni Morandi e i suoi “figli” : Non c’erano dubbi sulla vittoria nella gara degli Ascolti tv per L’Isola di Pietro 2. Proprio per lo stesso motivo il pubblico di Solo 2 aveva chiesto con insistenza lo spostamento della messa in onda dal venerdì alla domenica sera ma senza successo. Victoria 2 ha lasciato il posto al pediatra interpretato da Gianni Morandi che ha saputo conquistare il pubblico tra morti, feriti e un rocambolesco incidente che ha rovinato la vita di ...

Ascolti tv - testa a testa tra Che tempo che fa e L’Isola di Pietro 2 : ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio, che ha avuto tra gli ospiti il sindaco di Riace Mimmo Lucano, si è aggiudicato la gara degli Ascolti come numero di telespettatori nel prime time del 21 ottobre, ma in termini di share è stato superato da ‘Li’isola di Pietro 2‘ su Canale 5. Precisamente il programma di Rai1 è stato seguito da 3.701.000 (share 14.6%). Buon risultato, sottolinea la Rai, anche sui social dove ...