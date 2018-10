L' isola di Pietro 2 Anticipazioni puntate 4 novembre e 28 ottobre | Caterina e la sua

Replica L’isola di Pietro 2 seconda puntata : L’Isola di Pietro 2, Replica seconda puntata 28 ottobre 2018 Dove si può rivedere la seconda puntata del 28 ottobre dell’Isola di Pietro 2? La Replica è molto facile da reperire e vi consigliamo di non perdervela perché la puntata è stata davvero coinvolgente e ha confermato ancora una volta quanto la fiction con protagonista […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2 seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

L'isola di Pietro - anticipazioni terzo episodio : nuove indagini sulla scomparsa di Vanessa : L'Isola di Pietro: la terza puntata in onda il 4 novembre su Canale 5 ha in serbo un nuovo mistero che terra' con il fiato sospeso i telespettatori. Le anticipazioni della serie Tv con protagonista Gianni Morandi assicurano forti emozioni. Al centro dell'attenzione c'è sempre l'omicidio di Giulia interpretata da Elisabetta Canalis che sembra nascondere molti più lati oscuri di quanto si pensasse. I personaggi che gravitano intorno alla ...

L’isola di Pietro 2 - anticipazioni 4 novembre : Elena è incinta? Una nuova vittima a Carloforte… : Un altro colpo di scena attende i fan de L’Isola di Pietro 2. La fiction di Canale 5 torna in onda domenica prossima, il 4 novembre, con la sua terza puntata e un altro omicidio da risolvere. Dopo quello che è successo a Giulia e alle bugie di Alessandro, un altro personaggio ha attirato l’attenzione di tutti ovvero la bella Vanessa Silas (Beatrice Vendramin) amica della vittima che era anche la compagna del padre. Un intreccio di ...

L’isola di Pietro 2 : anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

Anticipazioni L’isola di Pietro 2 terza puntata : la verità su Vanessa : L’Isola di Pietro 2, Anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018 E anche le Anticipazioni della terza puntata de L’Isola di Pietro 2 sono puntuali. Pietro Sereni (Gianni Morandi) si troverà nuovamente in prima linea per trovare la verità in casi all’apparenza irrisolvibili. Questa volta vorrà fare chiarezza su Vanessa (Beatrice Vendramin), che sembra […] L'articolo Anticipazioni L’Isola di Pietro 2 terza ...

L’isola DI PIETRO 2 - anticipazioni terza puntata di domenica 4 novembre 2018 : anticipazioni terza puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, con Gianni Morandi e Lorella Cuccarini, in onda domenica 4 novembre 2018 in prima serata su Canale 5: PIETRO (Gianni Morandi) si trova ad essere coinvolto da Fabrizio (Davide Rampello) nella sua crisi familiare: il padre del giovane sembra nascondere qualcosa e chissà che non sia collegato alla scomparsa di Vanessa (Beatrice Vendramin). Diego (Erasmo Genzini) sta cercando la ...

Lorella Cuccarini ne L’isola di Pietro 2 : la showgirl debutta nella fiction : Lorella Cuccarini ne L’Isola di Pietro 2 debutterà questa sera, domenica 28 ottobre, con il suo nuovo ruolo ma, soprattutto, con la possibilità che la sua Isabella possa essere il possibile interesse amoroso di Pietro. Dopo il grande successo della prima puntata, la fiction torna in onda con delle novità importanti sul caso della morte di Giulia ma anche nuovi dettagli su un nuovo caso tutto da risolvere. QUALE SARA’ IL RUOLO DI ...

Un’altra morte sconvolge L’isola di Pietro 2 : cosa succederà a Vanessa? Anticipazioni 4 novembre : Un'altra morte sconvolgerà L'Isola di Pietro 2? Sembra proprio che le Anticipazioni delle prossime puntate della fiction, in onda il prossimo 4 novembre, cambieranno ancora le cose per Pietro e gli abitanti di Carloforte. Dopo il caso di Giulia e le indagini che hanno mandato in frantumi la famiglia formata da Elena, Alessandro e Caterina, presto arriverà un altro colpo di scena e in quel caso sarà un'altra famiglia a fare i conti con ...

“L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate : trame e anticipazioni. : L’isola di Pietro 2 , la fiction che lo scorso anno ha visto il ritorno alla recitazione di Gianni Morandi vestendo le parti di un pediatra nella fiction di Canale5, torna da questa sera, nella collocazione della domenica, con la seconda serie, anche stavolta composta da sei puntate. Vediamo le trame delle varie puntate. L’Isola […] L'articolo “L’isola di Pietro 2” – Gianni Morandi nella fiction di Canale5. Le puntate: trame e ...

