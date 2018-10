Linus | Mai stato amico di Cecchetto Amava contornarsi di una corte | io non ne ho

blogo

(Di domenica 28 ottobre 2018)torna a parlare di Claudio. Un rapporto che tra i due è sempreprofessionale e limitato all’esperienza a Radio Deejay. A ribadirlo èlo stesso conduttore radiofonico, ospite venerdì sera di Peter Gomez a La Confessione. “Devo essere sincero, tra noi non c’è mai stata una grande amicizia. Ai tempi di Claudio la radio era divisa tra gli amici di Claudio e quelli che lavoravano con lui. Con lui ho sempre avuto un rapporto di rispetto e stima, ma non ci siamo mai presi dal punto di vista caratteriale ed affettivo. Avevamo pochi punti di contatto, aveva una visione del mondo egoriferita, forse era anche la sua forza,moltodi una piccola, cosa di cui non ho mai fatto parte”., fondatore di Deejay negli primi anni ottanta, se n’era andato nel 1995, con la direzione artistica dell’emittente passata proprio nelle mani di ...