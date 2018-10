L' infermiera che vince tutti i concorsi per amore

Sonya Caleffi - torna libera l'infermiera killer che uccise 5 persone : ha scontato 14 anni su 20 : di Domenico Zurlo Il suo caso aveva fatto parlare in tutta Italia, sconvolgendo l'opinione pubblica: l'infermiera killer Sonya Caleffi è tornata in libertà. Dal 1° ottobre scorso la donna, 48 anni, ...

Fermato il 19enne che ha ucciso l'infermiera ad Avola : È stato Fermato dalla Polizia poco dopo la mezzanotte ad Avola, in provincia di Siracusa, il 19enne accusato dell'omicidio di Loredana Lopiano, l'infermiera di 47 anni originaria di Caltanissetta ...

Dopo 28 anni - il giovane medico ritrova l’infermiera che lo curò appena nato : l’infermiera pediatrica Vilma Wong, 54 anni, non aveva mai dimenticato quel bimbo prematuro di cui si era presa cura all’inizio della sua carriera. Ma non avrebbe mai potuto immaginare di ritrovarlo quasi trent’anni Dopo, al lavoro come medico nello stesso ospedale in cui nacque, il Lucile Packard Children’s Hospital di Stanford. Brandon Seminatore era nato Dopo una gravidanza di 29 settimane: pesava poco più di due chili, e aveva passato ...

Sposa infermiera noleggia ambulanza per il matrimonio/ Video - polemiche a Boscoreale e sui social : Sposa infermiera noleggia ambulanza per il matrimonio, Video: polemiche a Boscoreale e sui social per la trovata della donna. Ma non è l'unica: bufera anche nell'Avellinese(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:45:00 GMT)