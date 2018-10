Ligue 1 | record per il Psg | 11esima vittoria consecutiva | Marisiglia schiantato Buffon

calcioweb.eu

Il Psg è un rullo compressore: la squadra di Neymar vince l'undicesima partita in campionato contro il Marsiglia con una prova superba grazie ad un goal del solito Mbappé al 65′ e Draxel al 94′. Nell'11 titolare Aerola ancora preferito amentre la squadra di Rudi Garcia prosegue il periodo negativo. Marsiglia-PSG 0-2 MARCATORI: 65′ Mbappé, 94′ Draxler MARSIGLIA: Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, Amavi; Sanson (62′ Radonjic), Strootman, Luiz Gustavo; Thauvin (62′ Germain), Ocampos (85′ Mitroglu), Payet. All. Garcia PSG : Areola; Kehrer, Marquinhos, Nsoki; Meunier, Draxler, Verratti, Bernat; Di Maria (79′ Rabiot), Choupo-Moting (62′ Mbappé). All. Tuchel.