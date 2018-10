Licenziato dalla pizzeria | ordina per vendetta 8 metri di pizza

huffingtonpost

(Di domenica 28 ottobre 2018) Non accettava di essere stato, così ha deciso di vendicarsi. Un uomo di 35 anni, pregiudicato, residente a Carpi, ha telefonato allain cui lavorava camuffando la voce e fingendo di essere un altro cliente (ovviamente ignaro di tutto) e hato ottodi. L'ordine è caduto così nel vuoto perché nessuno si è presentato a ritirarlo. L'ex dipendente è stato visto più volte transitare di fronte alla, insultando un ex collega preso di mira e per questo è stato denunciato dagli uomini dell'Arma per atteggiamenti persecutori.L'uomo, stando alle indagini, avrebbe attuato gli atti persecutori (cominciati nel luglio scorso) imputando alla vittima, un 43enne, la colpa del suo licenziamento. Il provvedimento dellanei suoi confronti, stando agli accertamenti dei carabinieri, ...