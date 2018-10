L' esercito dell' odio

Catania : uomo si accascia a terra accusando forti dolori al petto - soccorso dai militari dell’esercito : Durante il fine settimana appena trascorso le pattuglie dell’Esercito, impegnate in attività di presidio del centro di Catania, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, sono intervenute, attivate più volte dai cittadini, in soccorso a residenti in pericolo di vita o trovatisi in situazioni di emergenza. In particolare, nella tarda mattinata, i militari in servizio presso Piazza Duomo sono stati allertati per prestare ...

Alluvione Sicilia : continua il soccorso dell’esercito a favore delle popolazioni colpite : Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta”, nelle prime ore della giornata odierna, hanno lasciato la loro sede di Palermo per portare soccorso agli abitanti di Scordia (CT) colpiti dall’Alluvione che ha sommerso gran parte del centro abitato e delle limitrofe campagne. Già da ieri, nelle prime ore dell’emergenza, l’Esercito è intervenuto con altro personale della brigata, proveniente dal 62° ...

Maltempo Sicilia : militari dell’esercito a Scordia in soccorso alla popolazione : Un’aliquota di militari del 4° reggimento genio guastatori della brigata “Aosta” di Palermo si sta recando a Scordia in soccorso agli abitanti colpiti dall’alluvione. L’esercito è intervenuto già nelle prime ore dell’emergenza con altro personale della brigata, proveniente dal 62 reggimento fanteria di Catania, ai quali si affiancheranno oggi i guastatori del 4° reggimento, con gli mezzi speciali per il ...

Concorsi truccati nell'esercito - soldi e diamanti per il capo della cricca : Oltre sessantamila euro in contanti, distribuiti in modo diligente in mazzette di piccolo e medio taglio, ma anche oggetti preziosi: diamanti, con tanto di garanzia, di documenti che ne attestano l'...

Maltempo in Calabria - alluvione a Crotone : centinaia di evacuati - arrivano i soldati dell’esercito [LIVE] : Maltempo Calabria – Continua a Crotone l’attività dell’Unità di Crisi istituita in Prefettura per monitorare il Maltempo che continua a imperversare su tutto il territorio. In una nota ufficiale, la stessa Prefettura spiega che alcuni tratti delle strade statali 106 e 107, precedentemente chiusi al traffico veicolare sono stati riaperti, ma permangono livelli di criticità rilevanti che impongono particolari attenzioni durante ...

L'esercito dei candidati - in Trentino - ai tempi della mediocrazia : Come se avere delle idee significasse appartenere alla consorteria politica ingorda e autoreferenziale, come ha scritto uno che di casta se ne intende , Sergio Rizzo, . La classe dirigente non c'è ...

Francesco Positano - militare morto in Afghanistan/ Le Iene - versione esercito non convince : dubbi della madre : Francesco Positano, militare morto 8 anni fa in Afghanistan: la madre chiede verità e giustizia. Il caso sarà affrontato questa sera da Le Iene, nel servizio di Pablo Trincia.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:58:00 GMT)

L’ultima invenzione dell’esercito americano è questa pizza : È un prodigio di tecnologia alimentare e verrà distribuita ai soldati in missione: è condita con mozzarella e salame e può durare fino a tre anni The post L’ultima invenzione dell’esercito americano è questa pizza appeared first on Il Post.

Giappone - il calo delle nascite mette in crisi l’esercito : la minaccia di Pyongyang avanza - ma i soldati mancano : Il calo delle nascite non fa male solo all’economia Giapponese. A risentire negativamente dei numeri è anche il suo esercito: le cosiddette Jieitai, ovvero le Forze di autodifesa Giapponesi (SDF) create dopo la fine della seconda guerra mondiale – “ufficialmente” – con l’unico scopo di mantenere la pace e, di questi tempi, difendere il paese dalle provocazioni nordcoreane. Secondo recenti dati del governo, oltre il 28% ...

Civitanova - violentata nel bagno del centro commerciale/ Ultime notizie : a processo militare dell'esercito : Civitanova, violentata nel bagno del centro commerciale: a processo militare dell'Esercito residente in Trentino Alto Adige. Le Ultime notizie sull'aggressione choc(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 12:08:00 GMT)

Scontri tra esercito siriano e curdi nel nord-est della Siria - : Sabato a Kamyshli, nel nord-est della Siria ci sono stati Scontri tra le forze curde e le forze governative Siriane, , entrambe le parti hanno subito perdite, ha riferito una fonte delle agenzie di ...

Cambio al vertice della Scuola Sottufficiali dell'esercito : Venerdì 7 settembre 2018, presso la Caserma "Soccorso Saloni", ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al Comando della Scuola Sottufficiali dell'Esercito tra il Generale di Brigata Gabriele ...

Schianto in A4 - furgone contro auto dell'esercito : morti due militari - grave un altro soldato : MEOLO - Schianto sull'autostrada A4, dopo l'entrata di Meolo-Roncade, in direzione Trieste. Alle 11 si sono scontrate una Panda e un furgone: due morti. Si tratta di due militari dell'esercito ...

Washington promette di rafforzare l'esercito e la flotta dell'Ucraina - : Le autorità statunitensi sono "assolutamente" pronte ad espandere le forniture militari a Kiev per rafforzare le forze armate e navali ucraine. Ne ha parlato, in un'intervista a The Guardian, il ...