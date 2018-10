Legge 104 | bonus | detrazioni e contributi Inps per i caregivers | la proposta al Senato

Permessi Legge 104 : chi può chiederli oltre ai familiari : La principale fonte normativa che riconosce benefici fiscali, economici e lavorativi ai portatori di handicap è la rinomata Legge 104 del 1992 (così come modificata dalla L. 53/2000, L. 183/2010 e dal D.Lgs. 119/2011). L’art. 33 della predetta Legge stabilisce determinate agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap, consistenti in tre giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore o, in alternativa, in riposi ...

Legge 104 e quota 100 - proposta dei sindacati per includere i cargiver : La Legge 104 consente a tutti coloro che assistono un familiare affetto da gravi disabilita' di usufruire di alcune agevolazioni, ma l’introduzione della quota 100, inclusa nella manovra [VIDEO] appena approvata dal Governo, non prevede nessuna possibilita' di una pensione anticipata per la categoria dei caregiver. Per cercare di colmare questa lacuna si sono mossi i sindacati Cgil, Cisl e Uil con una proposta che potrebbe garantire a chi ...

La Legge 104 dà diritto a un bonus energia per disagio fisico : La legge 104 nasce come supporto per le persone handicappate e per i loro familiari. Un aiuto concreto fatto non solo di permessi da lavoro, riduzione del bollo auto e delle tante agevolazioni fiscali compresa l’Iva al 4% e le detrazioni al 19%, ma anche di altri privilegi. Non tutti (forse) sanno che si può richiedere anche un bonus sulla bolletta dell’energia elettrica per disagio fisico, questo per ridurre l’oneroso costo della bolletta ...

BONUS Legge 104/ Inps - attesa per nuovo bando con agevolazioni fino a 1.050 euro Home Care Premium : BONUS LEGGE 104 anche da parte dell'Inps per quanto riguarda dipendenti e pensionati pubblici e i loro famigliari non autosufficienti. fino a 1.050 euro al mese(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Permessi Legge 104 e per matrimonio : la normativa : Continua la nostra esposizione sulla normativa riguardante i Permessi del personale docente e ATA della scuola e oggi ci occupiamo dei Permessi per la legge 104 e quelli per matrimonio. L’art. 15, comma 3, stabilisce che “il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al ...

Foligno : con la Legge 104 doveva accudire la nonna - invece era in vacanza a Bangkok : Di come la legge 104 della nostra Repubblica italiana, introdotta per garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, venga spesso utilizzata in maniera non del tutto adeguata si sa da tempo. Ma quanto accaduto [VIDEO] a Foligno, comune in provincia di Perugia, nei giorni scorsi ha davvero dell'incredibile, perché un uomo di trent’anni, operaio originario di Spoleto, approfittava dei permessi della ...

Foligno : con la Legge 104 doveva accudire la nonna - invece era in vacanza a Bangkok : Di come la legge 104 della nostra Repubblica italiana, introdotta per garantire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, venga spesso utilizzata in maniera non del tutto adeguata si sa da tempo. Ma quanto accaduto a Foligno, comune in provincia di Perugia, nei giorni scorsi ha davvero dell'incredibile, perché un uomo di trent’anni, operaio originario di Spoleto, approfittava dei permessi della legge che ...

Legge 104 - come presentare domanda all’Inps : Per presentare la domanda all’Inps per ottenere i vantaggi della Legge 104/92, è necessario seguire una procedura precisa. Tutto inizia con la richiesta di un certificato medico, detto certificato SS3, dal quale emerge l’esistenza di un handicap (nel certificato è indicata anche la sussistenza d’invalidità e l’eventuale non autosufficienza, oltre allindicazione di altre eventuali patologie, come cecità e sordità). Il certificato ha un suo ...

Doveva accudire la nonna con i permessi della Legge 104 : ma era in vacanza a Bangkok : Approfittava dei permessi della legge 104 per accudire la nonna, ma in realtà se ne andava in vacanza in giro per il mondo. Un trentenne di Spoleto è stato denunciato a piede libero dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di truffa aggravata nei confronti dello Stato, per la quale rischia anche il licenziamento per ...

Legge 104 - bonus bollette energie elettrica : come richiederlo : Tra le diverse agevolazioni a cui hanno diritto i titolari di Legge 104, c’è il bonus bollette energie elettrica. Seppur non presente all’interno della Legge quadro sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone delle persone disabili, questo beneficio viene comunque previsto dall’Autorità per l’energia (Arera). Non solo permessi da lavoro e agevolazioni fiscali su auto e bollo auto quindi, ma anche la possibilità di vedersi ...

Legge 104 - si può fare la spesa in permesso : Chi usufruisce della 104 per assistere un familiare disabile può svolgere anche una serie di commissioni fuori casa. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23891/2018 in ...

Permessi Legge 104 : le attività ammesse - : La sentenza della Cassazione che chiarisce l'illegittimità del licenziamento nel caso in cui Permessi di lavoro previsti dalla Legge 104 per l'assistenza ai disabili vengano fruiti per svolgere ...

Aeroporti di Puglia - cinque dipendenti in odore di licenziamento per avere barato sulla Legge 104 : I furbetti della legge 104 sono stati pizzicati anche all'aeroporto di Bari . In cinque, tutti dipendenti della società di gestione Aeroporti di Puglia , hanno ricevuto la lettera di contestazione che ...

BOLLO AUTO/ Esenzione Legge 104 e agevolazione Iva e Ipt per l’acquisto : BOLLO AUTO ed esenzioni legge 104, con agevolazioni Iva e Ipt per l'acquisto di nuovi veicoli. Le condizioni per poterne usufruire una volta ogni quattro anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:42:00 GMT)