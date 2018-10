Legacies 1×01 recensione | la vendetta va servita al sangue

ilnotiziangolo

(Di lunedì 29 ottobre 2018)1×01– Il primo episodio della serie tv soprannaturale è stata trasmessa da The CW giovedì, 25 ottobre 2018. “This Is the Part Where You Run” ci aiuta a conoscere da vicino i protagonisti che ci accompagneranno in questa prima stagione. Da Hope alle gemelline fino a Rafael e Landon. La nostradi1×01 è ad alto contenuto spoiler: siete avvisati.1×01 sinossi in breve Hope si unisce ad Alaric per recuperare Rafael, un giovane mannaro nato da poco che sta per subire un esorcismo. Il fratellastro Landon lo accompagna alla scuola dei Salvatore, dove diversi adolescenti soprannaturali seguono le lezioni sulle arti oscure. Gemelle Josie e Lizzie comprese. Quando la compulsione usata da MG non funziona, Landon viene rinchiuso in una cella per attendere che la verbena finisca di fare effetto. Il giorno seguente ...