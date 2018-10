League of Legends | Worlds 2018 | G2 si arrende | volano in finale gli Invictus

oasport

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Husky_simo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - infoitscienza : League of Legends: in arrivo contenuti esclusivi per gli abbonati a Twitch Prime - manuelscara : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Sila prima delle due semifinaliste europee nei, la competizione internazionale diof. I G2 Esports sono stati sconfitti nel penultimo atto dai cinesiGaming, in un incontro davvero dominato dagli asiatici. Primi due game da dimenticare per la squadra del Vecchio Continente che ha provato a reagire nel terzo. Dopo venti minuti della sfida però il destino era già scritto. 3-0 nettissimo per i cinesi cheine si giocheranno il titolo contro la vincente dello scontro tra gli europei Fnatic e i Cloud9. Da sottolineare oggi una gran prova di Rookie e TheShy con la pick di Jayce, sempre contro Aatrox. It was a great series, and we'd like to thank @G2esports for the games.We have huge respects to each of our opponent, and we always try our best in every single game.That said, we wish the best team wins.@Cloud9 and @FNATIC , good ...