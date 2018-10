Le Ragazze | la prima puntata in diretta

Le Ragazze su Rai 3 con Gloria Guida : la prima puntata in diretta : Le Ragazze raccontate da Gloria Guida debuttano su Rai 3 e le seguiamo in diretta con il liveblogging di TvBlog.In principio ci fu quella chicca de Le Ragazze del '42, poi fu la volta delle rivoluzionarie Ragazze del '68 e ora arrivano Le Ragazze di ogni epoca che debuttano in prime time su Rai 3 questa sera, domenica 28 ottobre, alle 21.10 e che seguiremo live su TvBlog.Sei storie di epoche diverse, sei storie 'normali' di coraggio quotidiano, ...

La Tv delle Ragazze Stati generali con Serena Dandini dall'8 novembre su Rai3 (Anteprima Blogo) : La Tv delle ragazze - Stati generali è il grande ritorno di Serena Dandini su Rai3 in uno show con un occhio al passato e uno sguardo verso il futuro. Saranno 4 prime serate a partire dai primi di novembre con grandi ospiti e vecchie amiche e per vecchie amiche ci riferiamo a Lella Costa, Angela Finocchiaro, Francesca Reggiani tra le altre. Si parla inoltre di una scenografia imponente che ospiterà le molte anime del programma, insomma ...

Stash dei The Kolors/ Fermato da alcune Ragazze per un follow su Instagram : "Non è la prima volta" : Episodio particolare per Stash dei The Kolors . Dopo essere stato Fermato da alcune ragazze in albergo, il cantante si è sfogato su Instagram: "Serve un risveglio generale"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:52:00 GMT)