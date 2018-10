Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B | la decisione sulla Ternana

Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid/ Ultime notizie : domani l'esonero di Lopetegui - poi l'annuncio : Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid: domani l'esonero di Lopetegui, poi l'annuncio. Le Ultime notizie: vicina la conclusione della causa tra l'ex Juventus e il Chelsea(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Infortunio Manolas - come sta?/ Ultime notizie - problema muscolare e cambio per il difensore della Roma : Infortunio Manolas, Napoli-Roma: il difensore greco, tra i migliori in campo, è costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco per un problema muscolare. Dentro Federico Fazio.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:31:00 GMT)

Roma Capitale - scuole chiuse domani per maltempo/ Ultime notizie allerta meteo : comunicato del sindaco Raggi : scuole chiuse a Roma e nel Lazio: sindaco Raggi firma ordinanza per domani, lunedì 29 ottobre. Le Ultime notizie e i provvedimenti da Nord a Sud: maltempo imperversa(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Le notizie di scienza della settimana : Dilemmi morali, articoli scientifici ritirati e il legame tra asma e inquinamento: l’attualità scientifica. Leggi

Leicester - cade elicottero presidente/ Video ultime notizie “Lui era a bordo”. La conferma della Bbc : Leicester, cade elicottero presidente. Video ultime notizie “Lui era a bordo”. La conferma della Bbc in merito alla presenza del numero uno del club inglese a bordo del velivolo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 08:20:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Le notizie del giorno – Ripescaggi Serie B - non sono da escludere nuovi clamorosi ribaltoni : Le notizie del giorno – sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, a tenere banco è format per la stagione in corso, ben tre le possibilità, 19 squadre, 22 o 23. Sì perchè nonostante la sentenza del Consiglio di Stato tutto potrebbe ancora cambiare. Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensiva cautelare del provvedimento del Tar del Lazio presentata dalla Lega, e ha fissato la discussione collegiale ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria/ Ultime notizie - temporali e burrasca : rossa in parte del Veneto : Maltempo, allerta meteo: il bollettino della Protezione Civile. Ultime notizie Veneto, venti di burrasca: allerta rossa, ecco la situazione nelle Regioni italiane(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Milano - 2 incidenti nella notte : caccia ai pirati della strada/ Ultime notizie - una ragazza gravissima : Milano, incidenti a Loreto e Viale Monza. Ultime notizie, investono 4 persone poi la fuga: gravissima ragazza. E' caccia a due pirati della strada meneghini(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Nomine Rai - Federica Sciarelli direttore del Tg1?/ Ultime notizie - accordo Salvini-Di Maio nella notte : Nomine Rai, Federica Sciarelli alla direzione del Tg1? Ultime notizie, accordo Salvini-Di Maio nella notte: Gennaro Sangiuliano al Tg2, confermato Mazzà sulla terza rete(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:48:00 GMT)

Irlanda - Higgins rieletto presidente e cancellato reato blasfemia/ Ultime notizie - exit poll del referendum : Irlanda, Michael D. Higgins rieletto presidente e cancellato reato blasfemia. Ultime notizie, exit poll del referendum confermano la svolta per Dublino(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Le notizie del giorno – Zhang è il nuovo presidente dell’Inter : Le notizie del giorno – “Un caloroso in bocca al lupo per il prestigioso incarico e i complimenti per il traguardo raggiunto in giovane età”, questo in sintesi il messaggio che il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha rivolto, nel corso di una telefonata, al nuovo presidente dell’Inter Steven Zhang. I due Presidenti, al termine della chiacchierata nella quale il presidente dell’Inter ha ringraziato il presidente ...

Cucchi - audio choc del carabiniere : "Sta male? Magari morisse"/ Ultime notizie : Nicolardi accusato di calunnia : Cucchi, telefonata del carabiniere alla centrale operativa: "Magari morisse". Ultime notizie, l'audio choc della conversazione con la centrale operativa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Funerali Gilberto Benetton - l'ultimo saluto a Treviso/ Ultime notizie - bara portata da ex del basket : Funerali Gilberto Benetton, l'ultimo saluto a Treviso. Ultime notizie, bara portata da ex del basket: il saluto del nipotino, "aiutami a diventare grande come te"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 18:06:00 GMT)