Le Maire | non vogliamo crisi Italia

Le Maire : "Nessun rischio di contagio italiano in Europa - ma se ci fosse non saremmo pronti" : Squilla un altro campanello d'allarme in Europa: i nostri partner sono preoccupati per l'economia italiana, ma non vedono rischio di contagio, e di conseguenza non sono disposti a qualunque cosa per impedire all'Italia di fallire. Il ministro francese delle Finanze, Bruno Le Maire, ...