huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Le imprese spingono per la Tav: 'Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene' - ladyrosmarino : RT @HuffPostItalia: Le imprese spingono per la Tav: 'Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene' - HuffPostItalia : Le imprese spingono per la Tav: 'Non è un capriccio di pochi. Bisogna farla presto e bene' - panzaantonio61 : RT @EumetraMR: Oggi siamo a #Udine, per la seconda tappa del tour 'Le sfide dell'#innovazione' , curata da @LaStampa e dal @messveneto. Il… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Le associazioni di impresa si schierano categoricamente a favore della Tav. L'opera, spiegano, deve essere ultimata "e bene". Lo dicono alla vigilia di un Consiglio comunale in cui, a Torino, sarà discusso il documento del M5s contro la linea ferroviaria. "La Torino-Lione non è undi, ma un investimento per il futuro di tutti", sottolineano le. E artigiani, commercianti, edili e industriali saranno presenti al Consiglio comunale, per ribadire che "sospendere i lavori della Tav non è accettabile".L'appello è firmato da Api, Unione Industriale, Amma, Ascom, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Ance, Aniem e Confapi. Lo stop ai lavori, spiegano ancora "sarebbe un atto gravissimo dal punto di vista politico e istituzionale, significherebbe dire no ad un territorio aperto all'Europa, più competitivo e più efficiente. ...