Le due concorrenti si baciano | la notte bollente al Grande fratello

Grande Fratello Vip 2018 raddoppia e riparte da tre nuovi concorrenti e due eliminazioni : anticipazioni 22 ottobre : Colpo di scena nel prime time di Canale 5 che oggi, 22 ottobre, ospiterà una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2018 ma non sarà l'unica della settimana. Ancora una volta Mediaset dovrà correre ai ripari per cercare di risollevare gli ascolti del reality show e dopo aver spinto Cristiano Malgioglio ad una visitina nella casa, adesso ha pensato bene non solo di raddoppiare la messa in onda ma anche all'ingresso di tre nuovi concorrenti. Al ...

Gf Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti : Stefano Sala e Benedetta Mazza, nuova coppia al Gf Vip? Al Gf Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano piacersi. Scriviamo sembrano perché tutto si saprà meglio lunedì, quando il bel modello dovrà sicuramente rispondere ad alcune domande di Ilary Blasi. Sapete tutti infatti che Stefano è fidanzato e ieri è stato proprio lui a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti proviene da ...

Grande Fratello VIP 2018 : risate sulla gara del lato B dei concorrenti e sulla mano morta di Ivan Cattaneo. due pesi e due misure? : In linguaggio tecnico, con il termine double standard ci si riferisce all’applicazione di criteri di giudizio (e critica) diversi rispetto a situazioni simili. Un principio, evidentemente, ampiamente sfruttato in occasione della terza puntata del Grande Fratello VIP, nel corso della quale sono andati in scena un paio di siparietti piuttosto imbarazzanti, passati del tutto inosservati agi occhi di Ilary Blasi e del sempre attento Alfonso ...

Grande Fratello Vip - due concorrenti a rischio squalifica per bestemmia : La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 potrebbe avere già il suo primo ' caso bestemmia '. L'anno scorso a farne le spese sono stati Marco Predolin e Gianluca Impastato , quest'anno a rischio ...

Gf Vip - retroscena bomba : notte insieme per due concorrenti prima del reality : Benedetta Mazza e Stefano Sala avrebbero dormito insieme ma senza arrivare al bacio. A raccontarlo è il modello

Grande Fratello Vip 2018 : Ivan Cattaneo genio e sregolatezza. I concorrenti divisi in due Squadre - Rossa e Blu : Grande Fratello Vip 2018: l’ingresso in Casa di Ivan Cattaneo è stato folgorante! Il padre dei reality è iniziato con il botto!! Gli ascolti premiano la trasmissione condotta da una meravigliosa Ilary Blasi con un look nuovo e dal taglio corto – ma immaginiamo sia solo una parrucca – e l’ingresso dei vip è stato emozionante! Già dalla sua clip di presentazione strappa più di un sorriso… Lui è Ivan Cattaneo, icona pop degli anni 80 che dice ...

Tutti nominati nella prima puntata del Grande Fratello Vip : concorrenti divisi in due gruppi tra casa e caverna : La prima puntata del Grande Fratello Vip incuriosisce il pubblico che non conosce ancora i nomi dei concorrenti ma è un po' noiosa per chi sa già chi entrerà. Una lunga carrellata di nomi e di vip (o anche no) si sono presentati in passerella abbracciando e stringendo le mani del finto pubblico, senza ascoltare le parole e le battute di Ilary Blasi, e varcando la porta come avessero vinto un premio. Da Francesco Monte a Lisa Fusco, dalla ...

Grande Fratello Vip 2018 - questa notte entrano in Caverna le Donatella e altri due concorrenti : di Ida Di Grazia Le luci di Grande Fratello Vip2018 si accendono questa notte per le Donatella, Maurizio Battista e Walter Nudo . Sono loro i tre concorrenti , le sorelle Giulia e Silvia Provvedi ...

Grande Fratello Vip - svelati i nomi degli ultimi due concorrenti : l'indiscrezione : ... cioè quella dell'entrata nella casa più spiata d'Italia della nobile - forse - Daniela Del Secco, che però è già avvezza al mondo dei reality, perché insieme al suo maggiordomo ha partecipato ad una ...

GF Vip anticipazioni : colpo di fulmine tra due concorrenti? Il gossip : Grande Fratello Vip anticipazioni: flirt in corso tra Benedetta Mazza e Stefano Sala prima di entrare in Casa? gossip La terza edizione del Grande Fratello Vip non ha ancora riaperto i battenti, eppure già non si fa altro che parlare del nuovo cast. Una volta ufficializzati i nomi dei concorrenti, sui social si è scatenato […] L'articolo GF Vip anticipazioni: colpo di fulmine tra due concorrenti? Il gossip proviene da gossip e Tv.