L’Asus ZenFone 6 della riscossa | prime foto prototipi con fotocamera sotto il display

optimaitalia

: @astraImoodie Opta per un Asus o Huawei, per quella cifra li trovi. Il mio Asus Zenfone 4 l'ho preso a 149, ma ne c… - BeJustMe : @astraImoodie Opta per un Asus o Huawei, per quella cifra li trovi. Il mio Asus Zenfone 4 l'ho preso a 149, ma ne c… - Baldassareeee : RT @ASUSItalia: Foto perfette, prestazioni sempre fluide e batteria a lunga durata: l’intelligenza artificiale (AI) di #ASUS ZenFone 5/5Z r… - Baldassareeee : @ASUSItalia Asus zenfone 5z quando riceverà l'aggiornamento Android 9? -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Sarà l'Asus6 lo smartphoneper il produttore asiatico? I primiincomparsi in queste ore e pubblicati dalla fonte GizChina, ci indicano una vera e propria rivoluzione nel designprossima ammiraglia rispetto a tutti i modelli precedenti. Vediamone alcuni tratti salienti, in particolar modo riferiti al.Premessa doverosa: trattandosi di, anche discordanti tra loro, non possiamo dare per scontato ogni specifica qui menzionata. All'uscitanuova serie manca probabilmente qualche mese, considerando che il periodo più probabile per il lancio sarà quello di febbraio, in concomitanza con il prossimo Mobile World Congress di Barcellona. Ad ogni modo, gli elementi qui riportati sono utili per avere un'idea di quello che bolle in pentola per il successore dello5 che non ha di certo registrato il successo commerciale ...