«L' assegno intero del reddito di cittadinanza? A chi hon ha entrate»

Senatore devolve intero assegno di fine mandato a una ricerca sulla mafia al Nord : Luigi Gaetti, attuale sottosegretario al Ministero dell'Interno con delega all'Antimafia, ha devoluto circa 40mila euro all’università di Milano per una ricerca coordinata dal professor Nando Dalla Chiesa per analizzare l’espansione della mafia al Nord e in particolare l'infiltrazione della 'ndrangheta nel tessuto economico e sociale di 4 province a cavallo del Po.Continua a leggere