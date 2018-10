Lady Rossi alle Maldive con la mamma | le foto fanno impazzire i follower

Lady Gaga mamma - il prossimo obiettivo della popstar è creare una famiglia : “Voglio un figlio” : Lady Gaga mamma di un bebè potrebbe essere la prossima conquista della popstar dopo il debutto al cinema: mentre promuove in giro per il mondo il suo primo film da protagonista, A Star Is Born, la diva newyorchese non nasconde il desiderio di maternità. Impegnata dal 2017 con il manager italoamericano Christian Carino, che ha iniziato a frequentare dopo la dolorosa rottura del fidanzamento con l'attore Taylor Kinney che avrebbe dovuto ...