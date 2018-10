Lady D | Carlo voleva annullare le nozze

caffeinamagazine

(Di domenica 28 ottobre 2018) Non fu soltanto Diana ad accorgersi che qualcosa nel matrimonio con il principenon andava. Lo scrive l’Huffington Post. Anche luidisperatamente porre fine a quellecosì sbagliate, tanto aveva capito di essere incompatibile con lei. A rivelarlo è una nuova biografia dedicata proprio al figlio della regina Elisabetta II, in uscita a novembre in occasione del suo compleanno di 70 anni. Il libro mette in luce – finalmente – anche il punto di vista disulla relazione: nonostante volesse chiuderla, sapeva che farla finita sarebbe stato un “cataclisma”.La biografia è ad opera del reporter di affari reali Robert Jobson, che ha girato il mondo a fianco del principe. E che quindi può offrire un ritratto inedito di lui: tra le pagine,descrive la sua vita come una perenne oscillazione “tra l’incudine e il martello”. ...