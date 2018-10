La Tap mette all' angolo il governo

Rabbia No-Tap contro M5s : "Dimettetevi" Lezzi : "Non mi fanno paura" : Il movimento No Tap continua a protestare in Salento e chiede le dimissioni dei politici del M5s. "Questa terra non è in vendita". Calenda attacca il vicepremier: Sapeva tutto già in campagna elettorale". Lezzi risponde al sindaco di Melendugno: "Teppistello, non mi fa paura"

Tap - a Melendugno bruciate le foto di ministri e politici M5s : “Devono dimettersi tutti. Le bugie sono troppo grosse” : Alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap a San Foca di Melendugno (Lecce) hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei parlamentari del M5s eletti in Salento, compresa quella del ministro del Sud, Barbara Lezzi, e il simbolo del Movimento pentastellato. Lo hanno fatto perché – hanno spiegato – si sentono traditi da coloro che aveva promesso in campagna elettorale che il gasdotto ...

No Tap - bruciano le bandiere del M5S. Anche le schede elettorali vanno al rogo : ‘Questa terra non in vendita - dimettetevi’ : bruciano le bandiere M5S, dentro un bidone di petrolio. “Questa terra non è in vendita, dimettetevi“. Sfidando il vento, i manifestanti No Tap si sono radunati a San Foca di Melendugno per il sit-in contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaigian. E protestano Anche contro il Movimento 5 Stelle, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite. Tornano a strappare le schede elettorali, ...

No Tap - Lezzi agli attivisti : ‘Come chiudere un negozio che ha tutte le autorizzazioni’. E promette : ‘Io e Conte a Melendugno’ : Gli attivisti No Tap sono arrivati al Circo Massimo di Roma per la kermesse di ‘Italia 5 Stelle‘ con striscioni e volantini e domenica hanno avuto un incontro con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Il ministro ‘scarica’ la difficile vicenda sul collega titolare del dicastero dell’Ambiente: “Il ministro Costa si è preso qualche altro giorno perché sta analizzando tutta la documentazione che ha portato il ...