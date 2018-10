La Sicilia ponte sul Mediterraneo tra Europa e Stati Arabi Un modello di sviluppo

Calendario scolastico Sicilia : nessun ponte - neanche quello del 2 Novembre : Con D.A. n. 1367 del 4 maggio 2018 l’Assessore alla Pubblica Istruzione della regione Sicilia , Prof. Roberto Lagalla, emanava il Calendario scolastico regionale. Nello stesso decreto i giorni di lezioni necessari per l’a.s. 2018/19 risultano 211/210 (210 nel caso in cui il giorno della festa del Santo patrono rientra nel periodo delle attività didattiche). In linea generale, nessun a novità rispetto agli altri anni ad eccezione ...

Esiste davvero un secondo ponte Morandi in Sicilia - ma resterà chiuso al traffico fino al 2021 : Esiste un altro viadotto Morandi, si trova ad Agrigento in Sicilia. Alcune immagini diffuse in Rete - soprattutto su Facebook - fanno pensare che la tragedia di Genova potrebbe ripetersi, mentre chi di dovere se ne resterebbe con le mani in mano. In realtà le cose non stanno esattamente così, anche se il ponte è davvero in cattive condizioni.Continua a leggere