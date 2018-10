La scuola deve formare il cittadino | non fare progetti Lettera

Per cambiare davvero Nicola Zingaretti deve andare a scuola da Corbyn e Sanders : Ieri si è aperta Piazza Grande la convention lanciata da Nicola Zingaretti per organizzare la corsa alle primarie del Partito democratico, ma soprattutto per rinnovare il centrosinistra oltre i confini del Partito democratico. Ma se vuole cambiare davvero e puntare a battere i partiti di governo, Zingaretti deve rimettere al centro la giustizia sociale e imporre maggiore discontinuità con il passato.Continua a leggere

Contratto scuola e aumento stipendi ultime notizie : ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...

Educazione sentimentale ed esercizio del pensiero dialogante : un progetto piemontese che deve fare scuola : Il progetto educativo pensato per gli studenti delle scuole superiori piemontesi sull"Educazione sentimentale ed esercizio del pensiero dialogante" risponde ad un'esigenza primaria delle giovani generazioni che vivono in maniera complessa le relazioni sentimentali ed affettive. Il passaggio da un modello predeterminato dei ruoli nella società, come pure all'interno della famiglia, ad uno schema libero e intercambiabile, ha generato uno ...

scuola - Mattarella : è un cardine che non deve generare odio : Roma, 17 set., askanews, - 'La Scuola è un'istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità educante, che muove dalla vita, dai problemi di ogni giorno, per formare persone libere'.