La prova del cuoco | Elisa Isoardi chiama Adriana Volpe | la presentatrice torna su Raiuno

Motogp - podio a sorpresa in Australia terzultima prova del Motomondiale : Le gare di Motogp, Moto2 e Moto3: tutti gli orari per non perdere la diretta dal circuito di Phillip Island

La prova del cuoco : Anche Adriana Volpe e Roberto Farnesi nella giuria dell'ottava settimana (Anteprima Blogo) : Ridendo e scherzando, quella che inizia lunedì 29 ottobre è già l'ottava settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Lo storico programma del mezzogiorno della Rete 1 della Rai torna con un nuovo carico di ricette, di consigli, di viaggi attraverso l'infinito territorio enogastronomico del nostro paese, il tutto guidato dalla sua condottiera e conduttrice, Elisa Isoardi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla ...

Sinodo : omosessualità - xenofobia - abusi - donne. I punti del testo approvato : Il Papa: "E' un momento difficile per la Chiesa, difendiamola". La maggioranza dei vescovi dice sì al controverso punto su accoglienza ai gay

I ministri approvano la visione per il futuro dell'Europa nello spazio : Questa proposta programmatica è omnicomprensiva in quanto affronta tutti gli aspetti delle attività spaziali: scienza ed esplorazione, applicazioni, accesso allo spazio, operazioni e Ricerca & ...

Grande Fratello Vip - Andrea Mainardi della prova del Cuoco : “Ho subito un trapianto. Mi viene da piangere ancora oggi - pensavo di avere una grave malattia” : “È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l’una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutt’e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l’occhio buono e vedevo tutto appannato“, Andrea Mainardi confessa un momento difficile della sua vita durante una chiacchierata con Walter Nudo. Non solo liti e presunti ...

Antonella Clerici/ Video - "Nuova avventura - ma lunga vita a La prova del Cuoco" (Portobello) : Antonella Clerici conduce Portobello: nuova avventura per la donna che si lascia alle spalle La Prova del Cuoco ma non lo dimentica. Il sabato sera di Rai Uno è ancora una volta suo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 09:49:00 GMT)

Napoli - la maggioranza risicata di de Magistris alla prova del bilancio tra malumori e veleni : «Questo è solo il primo tempo» racconta il sindaco Luigi de Magistris. Cosa significa? Cambiati i due assessori ora c'è da mettere mano ai collaboratori e soprattutto al...

Il Titanic ci riprova - una copia del celebre transatlantico salperà nel 2022 : Il nome, volutamente non originale, è 'Titanic 2'. Costato almeno 500 milioni di dollari, come a rimarcare le differenze tra il mondo ricco che sciupa risorse per realizzare progetti stravaganti e quello poverissimo, il transatlantico clone di quello celeberrimo affondato nel 1912, dopo essere entrato in collisione con un gigantesco iceberg provocando la morte di 1500 persone, salpera' nel 2022. L'ha fatto costruire nei cantieri cinesi, Clive ...

Milano. Approvata localizzazione della nuova ricicleria in via Lampedusa : Con 29 voti favorevoli il Consiglio comunale di Milano ha approvato la modifica delle previsioni del Piano dei servizi del

Torino - effetto Salvini dopo l’approvazione della legittima difesa : fucili a pompa consigliati ai clienti : In bella vista, nella vetrina di un'armeria torinese, campeggia un fucile a pompa accompagnato da un cartello "promozionale": "Fucile a pompa cal. 63 con bombola di Co2 ideale per difesa abitativa", si legge. Il fucile a pompa, però, non è esattamente un'arma alla portata di chiunque, ma è un oggetto destinato a tiratori esperti.Continua a leggere

Antonella Clerici spegne la polemica : «La prova del cuoco? Ho parlato con il cuore» : Durante la conferenza stampa di Portobello, riedizione dello storico programma Rai che torna sabato 27 con Antonella Clerici, non poteva mancare una domanda sulla polemica della settimana, quella fra ...

Gasdotto Tap - il ministero dell’Ambiente : “Non ci sono profili di illegittimità negli atti approvati dal precedente governo” : La Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo al Tap non contiene profili di illegittimità. È quanto emerso dall’analisi dei documenti, comprese le integrazioni portate a Roma dal sindaco di Melendugno, svolta dal ministero dell’Ambiente. La parola finale sul futuro del Gasdotto spetterà al premier Giuseppe Conte, ma l’indicazione di Sergio Costa è chiara: “La valutazione fatta dal ministero ...