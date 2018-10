La Marchesa sbotta contro Domenica Live | “La replica è un diritto!”

lanostratv

: RT @trash_italiano: #DomenicaLive: Patrizia De Black smentisce la Marchesa d’Aragona, lei sbotta su Twitter - MirkoDinaples : RT @trash_italiano: #DomenicaLive: Patrizia De Black smentisce la Marchesa d’Aragona, lei sbotta su Twitter - italianaradio1 : A Domenica Live è andato in onda un talk molto lungo dedicato alla Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e alle sue… - italianaradio1 : Domenica Live: Patrizia De Blanck smentisce la Marchesa d’Aragona, lei sbotta su Twitter -

(Di domenica 28 ottobre 2018)non ha permesso alladi intervenire in diretta? Cosa sta accadendo tra LaDaniela Del Secco D’Aragona, Barbara d’Urso e tutto il team di? La d’Urso ha sempre elogiato e difeso colei che ha più volte ricordato che fosse una sua creatura televisiva, ma ciò che è successo oggi in diretta è veramente strano. Daniela, che è l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip, non si è presentata in studio: che non abbia accolto l’invito di Barbara oppure non è stata invitata? Patrizia De Blanck ha oggi chiesto il perchè la sua rivale tv non fosse oggi presente in studio, e la conduttrice napoletana ha svelato che non c’erano le possibilità di accoglierla, e che lei avrebbe volutore telefonicamente ma oggi era proprio impossibile farlo. Insomma, una decisione presa a causa di una scaletta troppo rigida oppure ...