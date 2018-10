ilgiornale

: La domenica «immersiva» tra dinosauri e arte - Ale_De_Chirico : La domenica «immersiva» tra dinosauri e arte - anegal : RT @ERGnow: Al via #EvolvingEnergies, la mostra immersiva e multimediale che ripercorre 80 anni di storia d’#Italia e dell’evoluzione di ER… - ERGcareers : RT @ERGnow: Al via #EvolvingEnergies, la mostra immersiva e multimediale che ripercorre 80 anni di storia d’#Italia e dell’evoluzione di ER… -

(Di domenica 28 ottobre 2018) Pamela Dell'Orto Dalle mostre che non espongono più opere d'ma esperienze immersive e multimediali, agli spettacoli teatrali in cui divertirsi a fin di bene. È la cultura formato famiglia, in cui gli aspetti didattici si affiancano ai risvolti ludici. Il lungo ponte di Ognissanti è l'occasione perfetta ...