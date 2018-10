L' 11 novembre Festa del vino calabrese

Strummula e Basilicò - festa dei cantastorie tra oralità - suono e memoria - 8 - 9 e 10 novembre spettacoli - passeggiate musicate - mostra e fiabe. : spettacoli in strada e a teatro e passeggiate per le vie della città. Gli spettacoli di Sara Cappello promuovono e valorizzano la musica popolare, quella in cui la comunità più si riconosce, perché è ...