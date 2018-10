Killer | ' gli ebrei commettono genocidio'

Desirée - i Killer : «Meglio lei morta che noi in carcere». C’erano anche un italiano e una ragazza che la rivestì : Il ruolo del ricercato italiano: avrebbe portato le pasticche per stordirla. Il gip nell’ordinanza: «Fu portata a uno stato di completa incoscienza e ridotta a mero oggetto di soddisfazione sessuale». Una testimone: «L’ho vista, era nuda. L’ho rivestita e l’abbiamo spostata sotto una coperta»

Manuel Careddu - ricerche del corpo nel lago Omodeo/ I genitori di un Killer : "Vogliamo parlare con la madre" : Manuel Careddu, ricerche del corpo nel lago Omodeo. I genitori di uno dei killer si rivolgono ai carabinieri: "Vogliamo parlare con la madre". Le ultime notizie sull'omicidio

?Killer contromano in Tangenziale a Napoli - per i giudici il deejay sbagliò strada : «Il suo comportamento riveste livelli di sconsideratezza inimmaginabile» e «una qualsiasi benevola considerazione in termini di pena di fronte ad un così elevato livello di...

Accusato ingiustamente di aver ucciso suo figlio - muore 3 giorni dopo la condanna del Killer : Robert Stacey, di Sunderland, in Regno Unito, aveva trascorso quasi 4 mesi in carcere, Accusato dell'omicidio del figlio 19enne avvenuto nel 2004. La gente continuava a chiamarlo "assassino" nonostante l'assoluzione. È stato stroncato 3 giorni dopo la condanna della persona che ha realmente commesso quel crimine.Continua a leggere

Mariglianella - agguato in piazza : minorenne ferito da due Killer su scooter : Sparatoria in piazza a Mariglianella. ferito un minorenne, un 17enne. Almeno 5 i proiettili esplosi. Il ragazzo è stato colpito a una gamba da due killer arrivat in scooter. Erano all'incirca le 23.30 ...

Figlia di un ex mafioso scopre che il padre era un Killer dalla fiction tv - lui fa causa alla Rai : L'ex sicario Pasquale Di Filippo chiede un milione di euro alla Rai: la Figlia 14enne avrebbe scoperto il suo passato...

Loredana - uccisa ad Avola : il Killer 19enne ha confessato. «Non sopportava il rifiuto della figlia» : Il killer di Loredana Lopiano ha confessato: è stata uccisa da Giuseppe Lanteri, un ragazzo di soli 19 anni che ha confessato dunque l'omicidio di ieri ad Avola, nel...

Omicidio di Giuseppe Balboni - il padre del Killer al 112 : «È stato mio figlio» : I riscontri Quella affidata agli inquirenti è naturalmente solo la verità di un ragazzino di 16 anni schiacciato da un'accusa pesantissima, una versione rispetto alla quale si stanno cercando ...

"Per lavoro entro nella mente dei Killer ma credo nella bontà degli uomini" : LEGGI ANCHE : Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino Alle spalle una laurea in Psicologia, una specializzazione in Criminologia, un dottorato in Scienza Forense. Una strada in salita,...

Madre Killer a Rebibbia - "la sua intolleranza nei confronti dei figli fu segnalata più volte" : Lo afferma un documento firmato dal capo del Dipartimentoamministrazione penitenziaria e il personale in servizio presso il carcere aveva segnalato "la necessità di accertamenti anche di tipo psichiatrico.