Keira Knightley | «Attenti alle favole»

La figlia di Keira Knightley non può guardare "Cenerentola" e "La Sirenetta". E lei spiega il perché : La figlia di Keira Knightley, Edie, è come tutte le bambine una grande fan del mondo Disney e delle sue rinomate principesse. Ma alcuni classici sono off limits per lei. A deciderlo, la madre, l'attrice inglese Keira Knightley che ha stabilito che cartoni come "La Sirenetta" e "Cenerentola" siano sessisti e non adatti alla figlia.Ospite ad un talk show, Keira ha spiegato come mai non sia permessa la visione di alcuni classici Disney alla ...

Keira Knightley vieta alla figlia due principesse Disney. Ecco perché sbaglia di grosso : Niente Cenerentola né La Sirenetta per la figlia di tre anni. Questa la decisione presa da Keira Knightley e annunciata nel corso della sua intervista con Ellen Degeneres . L'attrice - che con la ...

Lo schiaccianoci torna sul grande schermo. La Fata Confetto è Keira Knightley : Dal palcoscenico al grande schermo. E.T.A. Hoffmann scrisse 'Lo schiaccianoci e il Re dei Topi' nel 1816. Successivamente Alexandre Dumas padre scrisse l'adattamento 'Lo schiaccianoci', che fu messo ...

Esaurimento nervoso - che cos’è il disturbo di cui ha sofferto Keira Knightley : AscoltatelaRespirateRitornate nel presenteFate un diarioNon cercate spiegazioni«Ho avuto un crollo mentale all’età di 22 anni. Ne sono uscita prendendomi un anno di pausa, durante il quale mi è stato diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico». L’attrice inglese Keira Knightley ha rivelato nel corso di un’intervista a The Hollywood Reporter‘s Awards Chatter di aver avuto un Esaurimento nervoso per via della pressione dei paparazzi. ...

