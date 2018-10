Juventus | Cristiano Ronaldo sempre più uomo squadra | ' Uno per tutti | tutti per uno'

Cristiano Ronaldo compatta lo spogliatoio della Juventus : “Uno per tutti - tutti per uno” : Cristiano Ronaldo si dimostra anche uomo spogliatoio oltre che trascinatore in campo, invece di prendersi i meriti della vittoria di Empoli dà segnali di compattezza del gruppo “Uno per tutti, tutti per uno“. Cristiano Ronaldo esalta il gruppo della Juventus dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Empoli, firmata proprio dal portoghese con una doppietta. Il cinque volte Pallone d’Oro ha postato sui social una ...

La Juventus più italiana della stagione è una delusione - per fortuna c'è Cristiano Ronaldo : Per i bianconeri l'ossessione è la Champions League, ma c'è anche il campionato dove la Juventus più italiana dell'anno delude. Per fortuna c'è Cristiano Ronaldo che vale tutti i soldi del suo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ribalta l'Empoli : altra doppietta e show : TORINO - Il campionato non è la Champions e probabilmente l'ammirevole concentrazione con la quale l' Empoli ha affrontato la Juventus non è neppure paragonabile alla mollezza del Manchester United ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si gode la doppietta : “partita difficile - abbiamo dimostrato di essere grandi” : Il campione portoghese ha parlato dopo la partita vinta dalla Juve contro l’Empoli, decisa da una sua doppietta “È stata una partita molto complicata. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché eravamo un po’ stanchi. Giocare dopo la Champions è sempre molto complicato. Ma abbiamo dato una buona risposta nel secondo tempo e penso che abbiamo meritato la vittoria“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo ...

Empoli-Juventus 1-2 - Cristiano Ronaldo firma la rimonta : EMPOLI - Ecco qui il vero Ronaldo. Decisivo, spietato. Dopo un primo tempo indolente segnato dal gol al 28' di Caputo, la Juve torna in campo con un'altra faccia nella ripresa e CR7 ribalta la partita ...

La Juventus vince in rimonta sull'Empoli : 1-2 siglato Cristiano Ronaldo : La Juventus di Massimiliano Allegri vede le streghe per oltre un tempo contro l'Empoli di Andreazzoli ma alla fine riesce a ribaltarla e vincere per 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, a ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Empoli-Juventus 1-2. Cristiano Ronaldo guida la rimonta bianconera con una doppietta : Cristiano Ronaldo prende per mano la Juventus nei momenti di difficoltà e la guida al successo. Si potrebbe riassumere così l’anticipo di Serie A tra Empoli e Juventus, andato in scena oggi pomeriggio in Toscana, dove i bianconeri hanno legittimato la leadership nella classifica della Serie A di Calcio vincendo in rimonta per 1-2 grazie ad una doppietta del lusitano nella ripresa, che ha ribaltato il momentaneo vantaggio di Caputo, ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una ‘sentenza’ : Empoli bello e coraggioso ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/28 Massimo Paolone/LaPresse ...

La Juventus trema - Allegri s’infuria… poi arriva il “marziano” Cristiano Ronaldo e distrugge l’Empoli : Cristiano Ronaldo si accende sul campo dell’Empoli rispondendo con una doppietta all’iniziale vantaggio di Ciccio Caputo La Juventus vince ad Empoli, ma non convince sino in fondo. In una gara alla vigilia “semplice” per i bianconeri, nella quale i tifosi si attendevano una pronta risposta dopo il pari col Genoa, la Juventus ha faticato oltre ogni previsione… poi però è arrivato il marziano. L’Empoli di ...

Empoli-Juventus - la perla di Cristiano Ronaldo per l’1-2 bianconero [VIDEO] : Empoli-Juventus, Cristiano Ronaldo ha risposto con una doppietta all’iniziale vantaggio con Caputo della squadra empolese Empoli-Juventus, Cristiano Ronaldo ha segnato una rete fantastica. Dopo un calcio di rigore che ha impattato il risultato sull’1-1, il calciatore portoghese ha trovato anche la doppietta personale, con un bolide di destro che ha superato Provedel andando ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Ci ha ...

