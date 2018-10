Juve | Ronaldo entusiasta del gruppo | “uno per tutti | tutti per uno”

Juve : Ronaldo esalta gruppo sui social : ANSA, - TORINO, 28 OTT - "Uno per tutti, tutti per uno": Cristiano Ronaldo, autore della doppietta che ha permesso di raggiungere e battere l'Empoli, sceglie di celebrare il gruppo. E suoi social ...

Juve - Dybala twitta con Cristiano Ronaldo. Ma svela le marcature di Allegri : La prima da capitano non si dimentica mai ©? #finoallafine #Juventus #futbol #capitan pic.twitter.com/UYA2mfQOUA - Paulo Dybala, @PauDybala_JR, 27 ottobre 2018 "La prima da capitano non si dimentica ...

Ronaldo ribalta l'Empoli da solo : la Juve fatica ma torna alla vittoria : La Juve ha vinto dimenticando il pari col Genoa. Non ha brillato a Empoli, ma in compenso a illuminare la sera ci ha pensato Ronaldo autore di una doppietta: ora sono 7 centri in 10 partite...

La Juventus più italiana della stagione è una delusione - per fortuna c'è Cristiano Ronaldo : Per i bianconeri l'ossessione è la Champions League, ma c'è anche il campionato dove la Juventus più italiana dell'anno delude. Per fortuna c'è Cristiano Ronaldo che vale tutti i soldi del suo ...

Empoli-Juventus 1-2 : Caputo spaventa - Ronaldo rimedia Torino-Fiorentina : Live 1-1 Classifica | Calendario : In Toscana i bianconeri appaiono spenti e nei primi 45’ prima capitolano sotto i colpi dell’attaccante pugliese, poi rischiano il ko. Nella ripresa palo di Pjanic, poi ci pensa Cr7

Juve - Ronaldo : "Vittoria meritata - sul secondo gol mi sono sentito sicuro" : L'asso portoghese assoluto protagonista della vittoria di Empoli: "Sapevamo che era complicata dopo la Champions"

Juventus - Cristiano Ronaldo si gode la doppietta : “partita difficile - abbiamo dimostrato di essere grandi” : Il campione portoghese ha parlato dopo la partita vinta dalla Juve contro l’Empoli, decisa da una sua doppietta “È stata una partita molto complicata. Sapevamo che sarebbe stata difficile perché eravamo un po’ stanchi. Giocare dopo la Champions è sempre molto complicato. Ma abbiamo dato una buona risposta nel secondo tempo e penso che abbiamo meritato la vittoria“. Lo dice Cristiano Ronaldo ai microfoni di Sky dopo ...

Juventus - Allegri soddisfatto : Dybala - Ronaldo e l’infortunio di Chiellini : Successo sofferto della Juventus nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “la squadra aveva iniziato bene, ma dopo i primi 10 minuti abbiamo allentato la velocità di passaggio e preso qualche contropiede di troppo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un piglio diverso, creato molto e meritato la vittoria. Complimenti all’Empoli per come ...