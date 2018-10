Julia - che si è infiltrata tra i fondamentalisti islamici e l’estrema destra : Julia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerJulia EbnerPer tre anni Julia Ebner, 26 anni, ricercatrice austriaca all’Institute for Strategic Dialogue ha vissuta una tripla personalità. La sua, quella di una donna attiva all’interno dei gruppi di estrema destra e quella di una fondamentalista islamica. Per riuscirci si è creata un nuovo passato e un nuovo presente, a partire dai suoi profili sui social network, creati ad hoc per ...

Ministro Macron : mia figlia down è un dono/ Ira perché medici non se n’erano accorti - ma Julia mi ha salvata : Ministro di Macron: "mia figlia down è un dono". La storia di Sophie Cluzel: "arrabbiata perchè i medici non se n'erano accorti, ma Julia mi ha salvato". L'intervista (Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:20:00 GMT)

Julia Roberts : «Le critiche sul mio aspetto? Mi hanno ferita» : Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Julia Roberts fa 50Una donna di quasi 51 anni (li compirà il prossimo 28 ottobre), bellissima, affascinante, sexy, sorriso magnetico. Che però ha ricevuto una pioggia di critiche. ...

Amazon Prime Video : nella nuova tv c'è anche Julia Roberts - : Beat Questa nuova produzione originale ci porta nel mondo dei club berlinesi: per conto della polizia un giovane dovrà infiltrarsi in una organizzazione di criminali dediti alla vendita di organi. ...