Joseph Zen | ' in Cina può sparire la vera Chiesa'

Papa Francesco in Cina - c’è accordo sulla nomina dei vescovi. Ma il cardinale Joseph Zen Ze-kiun : “Svenduta la Chiesa” : Per Papa Francesco Pechino è più viCina. Il Vaticano ha, infatti, firmato un accordo provvisorio con la Cina sulla nomina dei vescovi. Si tratta di un’intesa storica da lungo tempo ricercata da Bergoglio e dal suo Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che segna un passo importante per i rapporti tra i due Paesi. L’accordo, come ha spiegato il Vaticano, “è frutto di un graduale e reciproco avviCinamento e viene stipulato dopo un lungo ...