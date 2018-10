Iva Zanicchi | ' Quando sono nata mio padre non mi voleva vedere' E Barbara D' Urso lancia

Belen e Mara Venier : le frecciate di Barbara d’Urso con Iva Zanicchi : Mara Venier, Barbara d’Urso a Iva: “La nuova regina di Tu si que vales!” Le interviste di Barbara d’Urso a Iva Zanicchi sono sempre molto divertenti, e anche questa volta il popolo di Twitter è impazzito per la simpatia del nuovo giudice popolare di Tu si que vales. Ma ciò che ha rubato l’attenzione di tutti sono state le frecciate che la conduttrice napoletana ha rivolto a Mara Venier e a Belen Rodriguez. Barbara ...

Iva Zanicchi - quella vita da zingara da Ligonchio al successo : La cantante al Michelangelo porta uno spettacolo scritto da lei e Mario Audino I duetti con Aznavour e Theodorakis, il primo disco e i dialoghi con il pubblico

Iva ZANICCHI/ Quando in Russia disse : "Non sono comunista!" (Domenica Live) : La simpatia di Iva ZANICCHI è nota forse quanto la sua voce potente. Impegnata nel tour Una vita da zingara e in tv, oggi sarà ospite della puntata di Domenica Live(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 04:04:00 GMT)

Tu sì que vales 2018 - quinta puntata/ Diretta e concorrenti : foto - rose rosse per Iva Zanicchi : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti 27 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Ospite speciale della serata la giunonica Valeria Marini.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:13:00 GMT)

TU SÌ QUE VALES 2018 - TERZA PUNTATA/ Concorrenti e diretta : il mancato exploit di Iva Zanicchi : Tu sì que VALES 2018, Concorrenti e diretta TERZA PUNTATA 13 ottobre 2018: Alessandra Amoroso ospite, chi conquisterà l'accesso diretto alla finalissima?(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:00:00 GMT)

Iva Zanicchi / "Io e Fausto Pinna non ci sposeremo mai : credo nel sacramento e mi sono già sposata in chiesa" : Iva Zanicchi si racconta alla luce del successo di Tu sì que vales e dei suoi 33 anni al fianco del produttore Fausto Pinna, con il quale non ha intenzione di convolare a giuste nozze...(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:42:00 GMT)

Iva Zanicchi : "Molestie? A 19 anni a Castrocaro un signore mi promise di darmi una mano se ci fossi stata - me ne sono andata" : Iva Zanicchi è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.prosegui la letturaIva Zanicchi: "Molestie? A 19 anni a Castrocaro un signore mi promise di darmi una mano se ci fossi stata, me ne sono andata" pubblicato su Gossipblog.it 08 ottobre 2018 10:43.

Iva ZANICCHI/ Il concorrente Michele Luce : "Ricordi cosa c'è stato tra noi?" (Tu si que vales) : Iva ZANICCHI, la nota conduttrice ha preso il posto di Mara Venier alla guida della giuria popolare. Riuscirà a ripetere il grande successo ottenuto nella prima puntata? (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:45:00 GMT)

Iva Zanicchi/ Riuscirà ad uscire dall'ombra della "zia Mara"? (Tu si que vales) : Iva Zanicchi, la nota conduttrice ha preso il posto di Mara Venier alla guida della giuria popolare. Riuscirà a ripetere il grande successo ottenuto nella prima puntata? (Tu si que vales)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 08:37:00 GMT)

ALESSANDRA DRUSIAN E' Iva ZANICCHI/ Video - la Goggi non convinta sulla voce (Tale e quale show 2018) : ALESSANDRA Druisan è Iva ZANICCHI, l'artista è in cerca del salto di qualità definitivo anche in questa trasmissione di Rai Uno dove sta rilanciando la sua immagine. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Alessandra Druisan è Iva Zanicchi/ Video - in cerca del salto di qualità definitivo (Tale e quale show 2018) : Alessandra Druisan è Iva Zanicchi, l'artista è in cerca del salto di qualità definitivo anche in questa trasmissione di Rai Uno dove sta rilanciando la sua immagine. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:59:00 GMT)

Gli omaggi da Macron a Iva Zanicchi : 'Profondamente francese, visceralmente legato alle sue radici armene, riconosciuto in tutto il mondo'. Così il Presidente francese Emmanuel Macron ha ricordato ieri, in un tweet, Charles Aznavour. Un ...

Iva Zanicchi a Verissimo svela il suo segreto : Iva Zanicchi è stata ospite a “Verissimo” si è raccontata in una lunga intervista a Silvia Toffanin. E ha svelato anche alcuni retroscena privati di coppia. Iva Zanicchi è fidanzata da 33 anni con Fausto, la loro è una grande storia d’amore. Ma con l’ironia che la contraddistingue, avrebbe rivelato un segreto. «Mia nipote ha raccontato mi ha detto che non si immagina me che faccio ses…..o con Fausto. E io le ho risposto ‘Beata ...

Iva Zanicchi a Verissimo : «A una certa età si alza tutto - la pressione - il colesterolo - ma quello non si alza...» : Iva Zanicchi senza freni a Verissimo. L'artista, poco prima dell'esordio di stasera come giudice a Tu si que vales, si è raccontata in una lunga intervista a Silvia Toffanin. E ha...