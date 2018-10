Isola Frana | morti Massimo Marrelli | Santo Bruno | Luigi Ennio Colacino e Mario Cristofaro

Maltempo in Sicilia - forti temporali : frana inghiotte tratto della strada provinciale 38 - Isola to il comune di Mussomeli : Una voragine nell’asfalto, un ponticello completamento cancellato dalla furia del Maltempo . Il comune di Mussomeli , nel Nisseno, da questo pomeriggio e’ isolato dal proprio capoluogo. A causa delle forti piogge cadute sulla zona del Vallone, un lembo di strada sulla strada provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli , San Cataldo e Serradifalco, ad un passo dalle miniere Bosco, si e’ sbriciolato. Per fortuna, al ...

Grecia - scogliera frana su una spiaggia dell’ Isola di Zante : almeno 3 feriti - continua la ricerca di possibili dispersi [VIDEO] : almeno 3 feriti dopo una frana su una popolare isola greca. Le autorità greche hanno inviato squadre di soccorso accompagnate da un cane poliziotto in un’appartata spiaggia dell’isola occidentale di Zante . I testimoni riportano che inizialmente da una scogliera è caduta in mare una grande roccia sulla spiaggia di Navagio, sulla costa nordoccidentale dell’isola , creando una grande onda che ha rovesciato le imbarcazioni più piccole. Secondo alcuni ...

Frana Isola il lago di Nemi - strada chiusa : famiglie e negozi in difficoltà - Foto Luciano Sciurba - : lago di Nemi, sui Castelli romani, è isolato: verso le 9.30, un ampio costone di roccia con decine di grossi massi è Franato interrompendo via Tempio di Diana. Solo per caso non sono state travolte ...