Irlanda | rimosso il divieto di blasfemia dalla Costituzione L’Uaar | “Superiamo questo

(Di domenica 28 ottobre 2018) Lanon è più proibitairlandese. Venerdì 26 ottobre la nazione è stata chiamata a un referendum per cancellare l’aggettivo “blasfeme” dall’articolo 40.6 (“La pubblicazione o l’espressione di opere o parole blasfeme, sediziose o indecenti, costituisce un reato punitolegge”). Il disegno di legge che prevede l’abolizione era già stato approvato dal Parlamento, ma è previsto che qualsiasi modifica costituzionale passi per un’approvazione popolare. Il sì ha ottenuto il 64,85% dei voti, alle urne si è recato il 43,79% degli aventi diritto. Nella stessa giornata si è votato per eleggere il presidente della Repubblica: è stato riconfermato il laburista Michael D. Higgins, con il 55,81% delle preferenze. In Inghilterra e Galles il reato diera stato già abolito nel 2008. Seppure anche in...