meteoweb.eu

: 'Introvabile farmaco insostituibile per malati di #Crohn' - Adnkronos : 'Introvabile farmaco insostituibile per malati di #Crohn' - Adnkronos : 'Introvabile farmaco per malati di #Crohn' - Barabba1 : RT @Adnkronos: 'Introvabile farmaco per malati di #Crohn' -

(Di domenica 28 ottobre 2018) E’ introvabile da agosto il Questran (colestiramina), un vecchio, poco costoso ma efficace eper chi soffre di malattie dell’intestino, come il morbo di Crohn, seppure indicato contro l’ipercolesterolemia e per ridurre il prurito associato al blocco parziale delle vie biliari e non direttamente per le patologie intestinali. L’Aifa – come riferito all’Adnkronos Salute – indica che sarà mancante “fino al 28 febbraio 2019“, secondo la data comunicata dall’azienda, per problemi alla linea di produzione. Non ci sono farmaci equivalenti. Per questo l’Agenzia delha autorizzato le strutture sanitarie all’importazione dall’estero. Si tratta di un medicinale a base di colestiramina fondamentale per bloccare le crisi diarroiche nelle persone che soffrono di queste malattie. Ed è quindi ...