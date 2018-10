Intervento soccorso a barca con migranti

Intervento dell’Aeronautica Militare in Abruzzo : alpinista ferito soccorso sul Gran Sasso : Un elicottero HH-139 dell’85° Centro C.SAR. (Combat Search and Rescue Ricerca e soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato attivato nel cuore della notte per le ricerche ed il recupero di un uomo infortunato nella zona del Gran Sasso in Abruzzo. L’elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, a sua volta allertato dal Centro Nazionale soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ...

Ragazza cade nella cavità delle grotte di Frasassi : Intervento di soccorso : Una giovane di 25 anni, di Piobbico (Pesaro Urbino) ha riportato alcuni traumi a causa di una caduta nella grotta Fiume/Vento a Frasassi di Genga, un percorso tra le grotte carsiche per specialisti speleologi non aperto ai consueti visitatori, dov’era entrata insieme ad altri escursionisti. E’ in corso da alcune ore l’intervento della squadra dell’11/a delegazione Marche del Corpo Nazionale soccorso Alpino e speleologico. ...

Montagna : Intervento del soccorso alpino di Asiago nella notte : Ieri alle 22.20 circa la Centrale del 118 ha allertato il soccorso alpino di Asiago per il mancato rientro di due escursionisti di Bassano del Grappa (VI) da una gita a Calà del Sasso. A dare l’allarme il fratello di una ragazza, che, assieme a un amico, era partita da Valstagna per salire la scalinata dei 4444 gradini. Una squadra ha avviato la ricerca e, prendendo le prime informazioni, è venuta a sapere che i due, arrivati ...

Biker cade in luogo impervio alla Madonna della Guardia - Intervento dell'elisoccorso : Stava percorrendo un sentiero di montagna con la sua mountainbike quando è caduto rovinosamente al suolo. L'incidente è avvenuto in zona Madonna della Guardia in particolare sul sentiero Roller Coster.