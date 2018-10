Inter | Spalletti | ' Tornare in Champions è come vincere un titolo'

Inter - Spalletti : “allerta meteo? Penso a giocare” : “Allerta meteo per domani? Non ci sono dubbi, andiamo a giocare. Sappiamo orario e avversario, i se e i ma non ci appartengono”. Luciano Spalletti commenta così i timori su Lazio-Inter. “Nainggolan? Ha cominciato a correre, bisognerà vedere – prosegue il tecnico nerazzurro -. Ma non dipendiamo da un calciatore, siamo una squadra. Chi lo ha sostituito ha fatto bene. Possiamo sopportare fatiche importanti perché ...

Inter - Spalletti pensa a Keita per la Lazio : le ultime prove di formazione : Secondo Sky Sport , nell'Inter potrebbe rivedersi dal 1' Keita Baldé nel ruolo di trequartista: a fargli spazio può essere Matias Vecino. Per il resto confermati Vrsaljko e Dalbert in difesa insieme a de Vrij e ...

Inter - eventuale ritorno di fiamma Vidal : Spalletti glissa sulla domanda : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato quello riguardante il possibile approdo di Arturo Vidal all'Inter. Il centrocampista cileno allora giocava nel Bayern Monaco e sembrava disposto a tutto pur di tornare in Italia, anche a decurtarsi l'ingaggio. Il club tedesco, inoltre, aveva aperto alla possibilita' di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, rinnovando prima il contratto, che era in scadenza a giugno ...

Barcellona-Inter - Spalletti : “Mi sarei aspettato altro tipo di atteggiamento” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”mal termine di Barcellona-Inter, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta contro i blaugrana in Champions League: “Abbiamo giocato due partite a quei livelli e mi sarei aspettato che quella più grossa e più difficile avesse lo stesso atteggiamento. Invece non siamo stati coraggiosi nel far […] L'articolo ...

Inter - Spalletti chiede di più alla squadra : “Giocato al di sotto delle nostre possibilità - non deve più accadere” : Dopo il fischio finale di Barcellona-Inter, Luciano Spalletti ha commentato la partita ai microfoni di Sky: “Abbiamo giocato due partite ad alti livelli e mi sarei aspettato che anche in quella più difficile si avesse lo stesso atteggiamento. Invece non siamo stati coraggiosi nel far girare palla quando l’abbiamo recuperata, non siamo stati bravi nel pulirla perchè l’abbiamo messa in discussione. E loro l’hanno Interpretato bene ...

Barcellona-Inter : 2-0. Rafinha e Jordi Alba fanno piangere Spalletti. I nerazzurri lottano ma non basta : In partita, ma senza mai dare la sensazione di poterla vincere. L’Inter torna da Barcellona senza punti e con il rammarico di aver sbagliato, specie nel primo tempo, le poche occasioni create nell’area dei catalani. Ti può andar bene in Italia, ma non contro questo Barca, che pur senza Messi è stato bravo a capitalizzare la supremazia con le reti dell’ex Rafinha al 32′ del primo tempo e di Jordi Alba a sei minuti dal ...

Champions League – Verso Barcellona-Inter - Spalletti con i piedi per terra : “forti anche senza Messi” : Le sensazioni di Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League tra Inter e Barcellona “Con Messi penso sarebbe stato un Barcellona ancora più forte ma resta comunque una grandissima squadra, ha comunque altre soluzioni. Dobbiamo essere una squadra non succube dell’avversario ma che credere di avere delle possibilità“. L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, parla così della sfida di domani al Camp ...

Barcellona-Inter - Spalletti : "La nostra unica speranza è vincere il possesso palla" : Nel Barça c'è talento in qualsiasi parte del campo, è una delle squadre più forti del mondo. Loro sono favoriti, ma noi dobbiamo avere autostima, grande autostima, che non deve assolutamente ...