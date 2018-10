Inter | per Gabigol probabile la cessione a titolo definitivo RUMORS

Maltempo Umbria : vento forte - diversi Interventi per danni : Il Maltempo ha provocato danni in gran parte dell’Umbria nelle scorse ore: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione, soprattutto per le conseguenze del vento forte. Le squadre di pompieri sono intervenute in provincia di Perugia per rami e piante cadute sulle strade. A Terni una pianta è crollata su un muro di recinzione della Polimer, abbattendone un tratto. Non si segnalano feriti. L'articolo Maltempo ...

L'Internet veloce e l'asfalto rotto Ripristino in corso per 180 strade : Open Fiber ha aperto i cantieri della fibra per 40 milioni 'Già sistemati venti chilometri, entro fine anno il resto'

Allagamenti e frane : nottata di Interventi per i vigili del fuoco : Come previsto sarebbe stata una nottata di importante lavoro per i vigili del fuoco. A causa del forte maltempo dei 27 interventi notturni più della metà sono stati dedicati alle risolvere e mettere ...

Inter - Spalletti pensa a Keita per la Lazio : le ultime prove di formazione : Secondo Sky Sport , nell'Inter potrebbe rivedersi dal 1' Keita Baldé nel ruolo di trequartista: a fargli spazio può essere Matias Vecino. Per il resto confermati Vrsaljko e Dalbert in difesa insieme a de Vrij e ...

Roma - ag. Zaniolo : 'Ecco perché l'Inter lo ha venduto. Via a gennaio? Monchi...' : ... parla a vocegiallorossa.it : 'È un trasferimento nato dall'esigenza da parte dell'Inter di avere un giocatore pronto subito, Radja Nainggolan, ndr, e dalla politica della Roma di prendere i migliori ...

Inter - concorrenza spagnola per Palacios : Tra l' Inter ed Ezequiel Palacios ci sono anche due big spagnolo: come riferisce Sport , Barcellona e Real Madrid seguono il centrocampista classe '98 del River Plate .

Città e hInterland al setaccio : controllate 470 persone : Obiettivo sicurezza delle forze dell'ordine: perquisizioni nei locali, posti di blocco e controlli nei giardini pubblici

Viaggiare per un Intero anno - pagati : il New York Times offre il lavoro dei sogni : ... e sarà spettacolare Idee di Viaggio Cosa vedere a Helsinki, la regina delle crociere nel Baltico Idee di Viaggio Le 10 città più eleganti del mondo Notizie Viaggiare per un intero anno, pagati: il ...

Thohir spiega : «Ecco perchè non sono più il presidente dell'Inter» : Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter, prende il posto di Erick Thohir: ecco la spiegazione del tycoon indonesiano.

Omicidio Desirée - Interrogatorio di garanzia per tre fermati - : Davanti al gip Maria Paola Tomaselli ci sono due cittadini senegalesi e un nigeriano: arrestati a Roma in relazione alla morte della sedicenne avvenuta nel quartiere di San Lorenzo. Contestati i reati ...

Operazione Miopia : costo dell’Intervento - rischi del laser agli occhi - età consigliata : Nell’articolo di oggi parleremo della chirurgia refrattiva laser, meglio detta Operazione contro la Miopia. Questo particolare intervento infatti serve per migliorare il difetto della vista. Sono moltissimi coloro che si sottopongono a questa Operazione, ma quali sono i rischi del laser? Quali i costi dell’intervento? C’è un’età consigliata per questa Operazione? Oggi risponderemo a tutte le vostre domande. Cos’è l’Operazione contro la Miopia e ...

Desirée - Interrogatorio in carcere per i fermati : E' iniziato, nel carcere di Regina Coeli , l'interrogatorio di convalida per i fermati in relazione all'omicidio e allo stupro di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina, trovata morta ...

Omicidio Desiree - al via Interrogatorio in carcere per fermati : Roma, 27 ott., askanews, - E' iniziato nel carcere di Regina Coeli, l'interrogatorio di convalida e garanzia dei 3 immigrati fermati a Roma in relazione alla morte di Desirée Mariottini, la 16enne di ...

Lazio-Inter - Stankovic : «Per i nerazzurri è una sfida scomoda» : Dejan Stankovic, che ha vestito le maglie di Lazio e Inter, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida di lunedì sera